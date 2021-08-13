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Мельниченко объединит «Еврохим», СУЭК и другие активы в один холдинг

Четыре компании Андрея Мельниченко будут объединены в единой структуре, которая получила название «АИМ Холдинг». По словам источников РБК, компании останутся самостоятельными, объединится только часть их пересекающихся функций
Андрей Мельниченко
Андрей Мельниченко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Андрей Мельниченко, состояние которого Forbes оценивает в $17,9 млрд, принял решение объединить свои активы в едином холдинге, который получит название «АИМ Холдинг» (АИМ — инициалы бизнесмена). Об этом в письме (есть у РБК) сотрудникам СУЭК, «Еврохима», Сибирской генерирующей компании (СГК) и Национальной транспортной компании (НТК) (две последние входят в СУЭК) сообщил генеральный директор «АИМ Холдинга» Владимир Рыкунов. Подлинность письма РБК подтвердили два источника в компаниях Мельниченко.

«Нашим компаниям группы «Еврохим», СУЭК, СГК и НТК присуще стремление к развитию и движению вперед, и сейчас мы готовы сделать следующий шаг в этом направлении. Мы его видим в повышении производственной и операционной эффективности, синергии между нашими бизнесами, развитии клиентского сервиса и реализации новых масштабных стратегических и инвестиционных инициатив», — говорится в тексте письма.

Мельниченко объединит часть систем управления СУЭК и «Еврохима»
Бизнес
Андрей Мельниченко

По словам Рыкунова, будет внедрена новая модель управления, которую планируется выстроить в течение ближайших двух лет. Он уточнил, что управленческие и сервисные функции будут объединены в сквозную систему и централизованы на базе компании «АИМ Холдинг». «При этом мы сохраним наши индустриальные операционные компании СУЭК, «Еврохим», СГК и НТК, что позволит им сфокусироваться на достижении поставленных перед каждой компанией стратегических и производственных задач и одновременно получить лучший уровень сервиса от централизованных функций», — сообщил Рыкунов.

Гендиректор также назвал ключевые цели реформы:

  • консолидация всех сквозных функций;
  • обеспечение единого высокого уровня сервиса на всех предприятиях, где та функция присутствует;
  • ориентация на внутреннего клиента и эффективность в управлении стоимостью услуг.

Рыкунов уточнил, что в АИМ Холдинг будут переведены следующие функции:

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  • внутренний аудит;
  • юридическое обеспечение;
  • закупки;
  • управление персоналом и организационное развитие;
  • корпоративная безопасность;
  • корпоративные финансы.

КАИМ Холдинг, по словам генерального директора, получит функции операционных и транзакционных сервисов, таких как ИТ и бухгалтерский учет, а через несколько месяцев — бизнес-системы.

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Как заметил Рыкунов, де-факто процесс объединения и трансформации компаний группы реализуется с декабря прошлого года. В частности, управление персоналом, закупки и ряд других направлений уже практически полностью консолидированы и имеют единую систему управления. «Поэтому непосредственно создание АИМ Холдинга лишь изменит их административную принадлежность. Сотрудники, которые сейчас работают в СУЭК в централизованных функциях, будут переведены в новую компанию», — заключил он.

Один из источников РБК заявил, что все вышеупомянутые компании остаются самостоятельными. «Но часть пересекающихся функций объединяется, что является логичной оптимизацией», — рассказал он.

О том, что Мельниченко объединит часть систем управления СУЭК и «Еврохима», РБК написал в марте этого года. Тогда несколько источников, знакомых с планами бизнесмена, говорили, что он решил изменить систему управления обеих компаний, чтобы убрать дублирующие функции. Источник, близкий к СУЭК, сообщил РБК, что обе компании после реорганизации сохранят свою стратегическую, финансовую и коммерческую независимость. Предполагалось, что численность сотрудников обеих компаний во время управленческой реформы не изменится, но произойдет переток некоторого количества из одной компании в другую. Однако тогда об объединении всех активов Мельниченко в единый холдинг речи не шло.

Авторы
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Михаил Юшков Михаил Юшков
Андрей Мельниченко объединение холдинг «Еврохим» СУЭК
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