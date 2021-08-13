Мельниченко объединит «Еврохим», СУЭК и другие активы в один холдинг

Четыре компании Андрея Мельниченко будут объединены в единой структуре, которая получила название «АИМ Холдинг». По словам источников РБК, компании останутся самостоятельными, объединится только часть их пересекающихся функций

Андрей Мельниченко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Андрей Мельниченко, состояние которого Forbes оценивает в $17,9 млрд, принял решение объединить свои активы в едином холдинге, который получит название «АИМ Холдинг» (АИМ — инициалы бизнесмена). Об этом в письме (есть у РБК) сотрудникам СУЭК, «Еврохима», Сибирской генерирующей компании (СГК) и Национальной транспортной компании (НТК) (две последние входят в СУЭК) сообщил генеральный директор «АИМ Холдинга» Владимир Рыкунов. Подлинность письма РБК подтвердили два источника в компаниях Мельниченко.

«Нашим компаниям группы «Еврохим», СУЭК, СГК и НТК присуще стремление к развитию и движению вперед, и сейчас мы готовы сделать следующий шаг в этом направлении. Мы его видим в повышении производственной и операционной эффективности, синергии между нашими бизнесами, развитии клиентского сервиса и реализации новых масштабных стратегических и инвестиционных инициатив», — говорится в тексте письма.

По словам Рыкунова, будет внедрена новая модель управления, которую планируется выстроить в течение ближайших двух лет. Он уточнил, что управленческие и сервисные функции будут объединены в сквозную систему и централизованы на базе компании «АИМ Холдинг». «При этом мы сохраним наши индустриальные операционные компании СУЭК, «Еврохим», СГК и НТК, что позволит им сфокусироваться на достижении поставленных перед каждой компанией стратегических и производственных задач и одновременно получить лучший уровень сервиса от централизованных функций», — сообщил Рыкунов.

Гендиректор также назвал ключевые цели реформы: