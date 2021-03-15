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Мельниченко объединит часть систем управления СУЭКа и «Еврохима»

Бизнесмен Андрей Мельниченко объединит управленческие функции своих активов в добыче угля, производстве удобрений и электроэнергетике. Но эксперты предупреждают о рисках из-за разной специфики бизнесов
Андрей Мельниченко
Андрей Мельниченко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Миллиардер Андрей Мельниченко, состояние которого Forbes оценивает в $12,5 млрд, решил изменить систему управления своими активами в добыче угля, производстве удобрений и электроэнергетике — СУЭКа и «Еврохима», чтобы убрать дублирующие функции. Об этом РБК рассказали три источника, знакомые с планами бизнесмена.

РБК направил запросы в СУЭК, «Еврохим», Сибирскую генерирующую компанию (СГК, входит в СУЭК) и представителю Мельниченко.

В чем суть реорганизации

Реорганизация необходима для того, чтобы исключить дублирование управленческих функций обеих компаний, пояснил РБК источник, близкий к СУЭКу. Он привел в пример недавно начатую реорганизацию ЛУКОЙЛа: компания создаст центр поддержки бизнеса, в который переведет часть персонала центрального аппарата. Он же будет оказывать услуги «дочкам» нефтяной компании.

Как рассказали собеседники РБК, процесс реорганизации активов Мельниченко уже начат.

  • Первым этапом стали выделение и консолидация транспортных активов производителя угля СУЭК и производителя удобрений «Еврохим» на базе нового логистического холдинга «Национальная транспортная компания» (НТК).
  • Следующим шагом может стать объединение управленческих функций СУЭКа и «Еврохима» на базе единой сервисной платформы — в нее войдут блок капитальных проектов, стратегических финансов, стратегического развития, слияния и поглощения, закупок, промышленной безопасности, бизнес-систем, управления персоналом, юридической поддержки, информационных технологий и проч.
  • Ответственность за выполнение этих задач разделят между собой главы обеих компаний — Степан Солженицын (СУЭК) и Владимир Рашевский («Еврохим»). За Рашевским закрепят финансы, стратегию и капитальные проекты, за Солженицыным — все остальное. Кроме того, в подчинении главы СУЭКа останутся СГК и НТК.

По информации собеседников РБК, сейчас также обсуждается создание единой управляющей компании, задачами которой будет создание и развитие направлений угля (на базе СУЭК), генерации (СГК) и логистики (НТК). Компания, в случае принятия решения о ее создании, будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Русский в Приморье. Мельниченко уже начал переводить туда свои активы.

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Какие последствия у реорганизации

Источник, близкий к СУЭКу, отметил, что обе компании после реорганизации сохранят свою стратегическую, финансовую и коммерческую независимость. По его словам, предполагается, что численность сотрудников обеих компаний в ходе управленческой реформы не изменится, но будет «переток» некоторого количества из одной компании в другую.

$3,8 млрд прибыли и 95 тыс. сотрудников

Мельниченко владеет СУЭКом и «Еврохимом» через кипрскую AIM Capital. Обе компании завершили прошлый год с прибылью: доналоговая прибыль СУЭКа составила $2 млрд, маржа по EBITDA — 30% (показатели включают финансовые результаты СГК и НТК). «Еврохим» заработал $1,8 млрд доналоговой прибыли, рентабельность составила 29%. В СУЭКе работают 70 тыс. сотрудников, а «Еврохиме» — около 25 тыс. (сообщил представитель компании).

Однако при подобных реорганизациях неизбежна оптимизация сотрудников, поскольку новая структура призвана убрать дублирующие функции, замечает партнер практики промышленности и энергетики Odgers Berndtson Рустам Бостанов. По его мнению, высвобождение значительной части людей необязательно ведет к достижению целей роста капитализации и маржинальности бизнеса. Поскольку, по его словам, в новой конструкции будут объединены функции очень разных компаний: производителя удобрений с клиентами в агросекторе, производителя угля с клиентами в энергетике и генерирующей компании с клиентами в муниципалитетах. По словам Бостанова, в мировой практике таких примеров совсем немного.

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Видимо, таким образом пытаются оптимизировать расходы на управленческий аппарат и улучшить управляемость разных бизнесов, подчинив их единому руководству, полагает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Но он опасается, что в результате произойдет размывание ответственности. По его мнению, единая структура управления у компаний может привести к неэффективным решениям в силу большого объема задач и игнорирования отдельных локальных проблем на местах. «Погоня за сверхэффективностью менеджмента — это очень популярная история, которая обычно заканчивается ростом неэффективных управленческих решений», — резюмировал Худалов.

Но аналитик сомневается, что реорганизация управленческой системы даст старт к объединению бизнесов. «В свете растущего давления на угольную отрасль объединять какие-либо активы с угольной добычей — это ставить их под удар», — пояснил он. Последние годы в мире набирает силу тренд на так называемое ответственное инвестирование — ESG (от англ. environmental, social, governance). Международные банки и инвестфонды вводят запреты на финансирование угольных проектов, инвестирование средств в проекты, связанные с добычей и использованием твердых углеводородов. Как итог, для угольщиков растет стоимость привлечения средств.

Автор
Светлана Бурмистрова
СУЭК Андрей Мельниченко «ЕвроХим»
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