Мельниченко объединит часть систем управления СУЭКа и «Еврохима»

Бизнесмен Андрей Мельниченко объединит управленческие функции своих активов в добыче угля, производстве удобрений и электроэнергетике. Но эксперты предупреждают о рисках из-за разной специфики бизнесов

Андрей Мельниченко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Миллиардер Андрей Мельниченко, состояние которого Forbes оценивает в $12,5 млрд, решил изменить систему управления своими активами в добыче угля, производстве удобрений и электроэнергетике — СУЭКа и «Еврохима», чтобы убрать дублирующие функции. Об этом РБК рассказали три источника, знакомые с планами бизнесмена.

РБК направил запросы в СУЭК, «Еврохим», Сибирскую генерирующую компанию (СГК, входит в СУЭК) и представителю Мельниченко.

В чем суть реорганизации

Реорганизация необходима для того, чтобы исключить дублирование управленческих функций обеих компаний, пояснил РБК источник, близкий к СУЭКу. Он привел в пример недавно начатую реорганизацию ЛУКОЙЛа: компания создаст центр поддержки бизнеса, в который переведет часть персонала центрального аппарата. Он же будет оказывать услуги «дочкам» нефтяной компании.

Как рассказали собеседники РБК, процесс реорганизации активов Мельниченко уже начат.