ФАС со словами «черная пятница» сообщила о проверке «Ленты» и «Пятерочки»

После обращений граждан ведомство заподозрило крупнейшие торговые сети в сговоре с целью увеличения цен на социально значимые товары

Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральная антимонопольная служба сообщила в своем Telegram-канале о внеплановых выездных проверках в торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит». В ведомстве этот пост озаглавили словами «черная пятница».

Как указали в ФАС, целью проверок является «недопущение необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров», причиной которого может быть сговор. В ведомстве подчеркнули, что поводом для таких действий стали обращения граждан.

«В случае наличия антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей», — сообщили в ФАС.

РБК обратился в X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит» и «Ленту».