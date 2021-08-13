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ФАС со словами «черная пятница» сообщила о проверке «Ленты» и «Пятерочки»

После обращений граждан ведомство заподозрило крупнейшие торговые сети в сговоре с целью увеличения цен на социально значимые товары
X5 Group FIVE ₽2 440 -0,67% Купить
«Магнит» MGNT ₽5 457 -1,45% Купить
«Лента» LNTA ₽227,8 -0,18% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральная антимонопольная служба сообщила в своем Telegram-канале о внеплановых выездных проверках в торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит». В ведомстве этот пост озаглавили словами «черная пятница».

Как указали в ФАС, целью проверок является «недопущение необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров», причиной которого может быть сговор. В ведомстве подчеркнули, что поводом для таких действий стали обращения граждан.

«В случае наличия антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей», — сообщили в ФАС.

РБК обратился в X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит» и «Ленту».

ФАС со словами «черная пятница» сообщила о проверке «Ленты» и «Пятерочки»
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

В начале июля в антимонопольной службе заявили о возможности установления предельных розничных цен на социально значимые продукты. В ведомстве указали, что это возможно в том случае, если в течение 60 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации рост розничных цен на продовольственные товары составляет десять и более процентов с исключением сезонного фактора.

В ФАС добавили, что для стабилизации потребительских цен на социально значимые продукты применяются такие меры, как повышенные ставки вывозных таможенных пошлин, соглашения по сдерживанию цен между производителями и торговыми сетями, субсидирование производителей, а также меры антимонопольного регулирования.

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15 июля был опубликован утвержденный правительственным постановлением перечень продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены.

Автор
Артем Филипенок Артем Филипенок
При участии
Анна Левинская
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