«Аэрофлот» допустил первые после начала полетов прямые рейсы в две страны

«Аэрофлот» может начать полеты в Иорданию и на Маврикий, авиасообщение с которыми было открыто в июне, пока ни одна российская компания туда не летает. Также «Аэрофлот» хочет возобновить рейсы в Мексику и Доминикану

Фото: Giovanni Guarino / Global Look Press

Авиакомпания «Аэрофлот» может начать полеты в Мексику, Доминиканскую Республику, на Маврикий и в Иорданию. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.

«Предполагаем начать полеты в Мексику, это достаточно интересное туристическое направление. Планируем и рассматриваем полеты в Доминиканскую Республику, также мы рассматриваем Маврикий и Иорданию», — сказал он.

Если в Мексику и Доминикану выполняет прямые рейсы одна российская авиакомпания, то в Иорданию и на Маврикий пока не летает ни один российский авиаперевозчик. Таким образом, «Аэрофлот» может стать первой компанией из России, которая начнет выполнять прямые перелеты с момента открытия авиасообщения в Иорданию и на Маврикий.

Россия возобновила авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, с Иорданией и Маврикием в конце июня. Добраться в эти страны из России можно только с пересадкой, прямых рейсов нет. Хотя, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Иорданию разрешено летать по маршрутам из Москвы в Амман и Акабу с частотой два раза в неделю, а на Маврикий можно летать дважды в неделю из Москвы в Порт-Луи.