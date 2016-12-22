Новак не уступит Хлопонину пост в совете директоров «Россетей»

Главой совета директоров «Россетей» вновь станет министр энергетики Александр Новак, сообщает «Коммерсантъ». В кабмине опасались, что его уход из компании снизит статус этого органа, пишет газета

Александр Хлопонин (слева) и Александр Новак (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Глава Министерства энергетики Александр Новак возглавит совет директоров государственного ПАО «Россети», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директиву, подписанную вице-премьером Дмитрием Козаком. Советник руководителя Росимущества Денис Лазарев подтвердил РБК наличие соответствующей директивы.

Избрать Новака на пост совета директоров «Россетей» должны на внеочередном общем собрании акционеров холдинга, однако его дата пока не назначена. Новак возглавил совет директоров компании в 2015 году и в дальнейшем переизбирался на этот пост (в последний раз — в 2017 году). Однако на годовом собрании акционеров в конце июня председатель совета директоров избран не был — его обязанности до этого момента также исполняет Новак (.pdf).

Ранее РБК сообщал со ссылкой на источники в финансово-экономическом блоке правительства, что на пост председателя совета директоров «Россетей» выдвинут бывшего вице-премьера Александра Хлопонина, который не вошел в новый состав кабинета министров. Хлопонин должен был занять место Новака в совете компании. О том же со ссылкой на свои источники сообщал «Интерфакс».

Источник РБК в Минэнерго предполагал, что Новак таким образом «снижает нагрузку для выполнения масштабных государственных задач». Среди такого рода задач собеседник РБК привел сделку с ОПЕК: в конце июля стало известно, что на базе этой организации может появится новый картель с участием России. «Мы так планируем, чтобы этот механизм заработал с 1 января 2019 года. Будем обсуждать это на министерской встрече», — говорил тогда Новак.

Как пишет «Коммерсантъ», возможный уход Новака из «Россетей» вызвал споры в правительстве, так как отсутствие профильного министра снижает статус совета директоров компании. В «Россетях» и Минэнерго от комментариев «Коммерсанту» отказались.

«Россети» — крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс и межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государство владеет 85,3% компании.