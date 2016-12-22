Хлопонин возглавит совет директоров «Россетей»

На этом посту он должен сменить Александра Новака. Официально о причинах перестановок не сообщается

Александр Хлопонин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бывший вице-премьер Александр Хлопонин, который не попал в новый состав кабинета министров, возглавит совет директоров «Россетей». На этом месте он заменит министра энергетики Александра Новака, сообщил РБК источник в финансово-экономическом блоке правительства. Источник РБК в Минэнерго подтвердил, что Хлопонин выдвинут на пост председателя совета директоров «Россетей».

О том, что Хлопонин может сменить Новака на посту председателя совета директоров «Россетей», сообщает также «Интерфакс» со ссылкой на двух федеральных чиновников и источник в электросетевом холдинге. По словам собеседников агентства, директива правительства по кандидатуре Хлопонина уже готова. О причинах перестановок источники не знают.

«Вероятно, Новак снижает нагрузку для выполнения масштабных государственных задач, в том числе внешнеполитических, таких как продолжение договоренности с ОПЕК», — предположил источник РБК в Минэнерго.

Представитель «Россетей» отказался предоставить комментарий РБК.

Хлопонин занимал пост вице-премьера с 19 января 2010 года по 7 мая 2018-го. Он курировал сферу природопользования и оборота алкогольной продукции, а также вопросы реализации государственной национальной политики. В новый состав правительства он не попал, его полномочия были распределены между другими членами нового кабмина.

Новак возглавил совет директоров «Россетей» в 2015 году. В дальнейшем был переизбран на этот пост. Также входит в советы директоров «Роснефти» и «Газпрома».