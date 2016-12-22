Новак рассказал о создании организации на базе ОПЕК+ с участием России

С будущего года в мире может появиться новый нефтяной картель с участием России, рассказал Александр Новак. Такую структуру Bloomberg ранее называл «супер-ОПЕК».

Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

На платформе ОПЕК+ будет создана новая организация, которая должна заработать с 1 января 2019 года. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

По словам Новака, сейчас участники ОПЕК+ согласовывают название новой организации и место размещения ее штаб-квартиры. «Мы так планируем, чтобы этот механизм заработал с 1 января 2019 года. Будем обсуждать это на министерской встрече», — рассказал он.

Новак подтвердил, что новая организация сможет вернуться к решению о сокращении уровня добычи нефти. «При необходимости, да. Такие возможности (управления уровнем добычи стран членов. — РБК) будут заложены в совместной координации действий», — сказал министр. При этом он подчеркнул, что, несмотря на июньское решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти, перепроизводства ожидать не следует. Напротив, по словам министра, рынок может ждать дефицит.

В конце июня Bloomberg сообщил о том, что Россия и Саудовская Аравия планируют создать новое объединение стран — производителей нефти. Эта структура, которую агентство назвало «супер-ОПЕК», должна быть создана на базе соглашения ОПЕК+. О необходимости институциализации платформы ОПЕК+ говорил и сам Новак.