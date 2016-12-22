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«Алмаз-Антей» вошел в топ-10 производителей оружия по версии Defense News
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«Алмаз-Антей» вошел в топ-10 производителей оружия по версии Defense News
Бизнес, 11:40
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«Алмаз-Антей» вошел в топ-10 производителей оружия по версии Defense News
Эксперты журнала поставили российский концерн, создающий системы ПВО и ПРО, на 8-е место в рейтинге крупнейших производителей оружия в мире
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Концерн «Алмаз-Антей» впервые вошел в первую десятку мирового рейтинга производителей оружия, составляемого экспертами американского журнала Defense News по данным самих компаний. В новой версии рейтинга, опубликованной на сайте Defense News​, российский производитель систем противовоздушной и противоракетной обороны занял 8-е место, тогда как годом ранее был только на 11-м.

Выручку концерна «Алмаз-Антей» от продажи систем военного назначения в 2017 году эксперты Defense News оценили в $9,125 млрд, что на 39% превышает показатель 2016 года ($6,581 млрд). Доходов от операций, не связанных с продажей военной продукции, концерн, по данным журнала, не получал. В результате «Алмаз-Антей» обошел в рейтинге французскую промышленную группу Thales (чья общая выручка, по данным Defense News, превысила $17,85 млрд, но доля продукции оборонного назначения составила лишь половину этой суммы), а также итальянский машиностроительный холдинг Leonardo и американскую L3 Technologies (чьи общие доходы также были выше, чем у российского концерна).

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​Кроме «Алмаз-Антея» в рейтинг Defense News попали еще пять российских компаний, работающих в интересах оборонно-промышленного комплекса. При этом Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сохранила за собой 14-е место, увеличив «военную» выручку на 10%, с $5,636 млрд до $6,197 млрд. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» поднялась в рейтинге с 32-го на 25-е место, ее выручка от продаж военной продукции выросла на 25% и составила $3,573 млрд. Холдинг «Вертолеты России», который по итогам 2016 года в топ-100 рейтинга Defense News вообще не вошел, по итогам 2017-го занял в нем сразу 36-е место с «военной» выручкой в размере $2,735 млрд. Уралвагонзавод опустился в рейтинге на одну позицию и занял 46-е место с показателем $1,865 млрд, а концерн «Радиоэлектронные технологии» поднялся с 50-го на 48-е место с $1,677 млрд. Концерн «РТИ Системы», занявший в рейтинге прошлого года 86-е место, отказался поделиться с Defense News данными о своей деятельности в 2017-м, сославшись на введенные США санкции.

Лидером рейтинга Defense News, как и год назад, стала американская корпорация Lockheed Martin, выручка которой от военных заказов по итогам прошлого года составила $47,985 млрд (плюс 10%). Кроме того, в топ-10 вошли американская компания Raytheon ($23,573 млрд, плюс 5%), британская BAE Systems ($22,38 млрд, минус 5%), американские Northrop Grumman ($21,7 млрд, плюс 7%), Boeing ($20,18 млрд, плюс 2%) и General Dynamics ($19,587 млрд, минус 1%) и франко-голландский концерн Airbus ($11,185 млрд, минус 9%).

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Совокупная выручка ста крупнейших производителей оружия в мире от выполнения военных заказов составила в 2017 году $375,4 млрд, что на 2,9% превышает показатель 2016-го, однако заметно меньше рекордного результата 2012 года ($401,1 млрд). Из этой суммы более половины (51,6%) пришлось на топ-10 рейтинга Defense News, а 71% — на топ-25. 40 из 100 крупнейших производителей оружия в мире базируются в США, 31 — в Европе, 16 — в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ближний Восток представлен в топ-100 только Израилем с его четырьмя компаниями, а вся Африка и Южная Америка «делегировали» туда по одной компании: это концерн Denel из ЮАР ($621 млн) и бразильский Embraer ($951 млн). Данные о выручке китайских производителей вооружений у Defense News отсутствуют, но, по оценке экспертов журнала, они могли бы занять в топ-100 от пяти до десяти мест.

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Оценки Defense News заметно отличаются от тех, что приводятся в рейтинге Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Рейтинг крупнейших в мире производителей оружия по итогам 2017 года SIPRI пока не опубликовал, однако в рейтинге за 2016-й «Алмаз-Антей» занимал только 24-е место против 11-го по версии Defense News ($3,43 млрд против $7,412 млрд). При этом крупнейшим в России производителем вооружений SIPRI называл ОАК, которой его эксперты по итогам 2016 года отдали 13-е место в мировом рейтинге ($5,16 млрд), тогда как в рейтинге Defense News корпорация стояла на 14-м месте.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: экспорт оружия , «Алмаз-Антей» , оружие
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