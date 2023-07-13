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«Акрон» увидел конфликт интересов при изъятии акций Grupa Azoty в Польше

«Акрон» обвинил Польшу в конфликте интересов при назначении управляющего его активами
Производитель удобрений «Акрон» обвинил в конфликте интересов Радослава Квасницкого, которого власти Польши назначили внешним управляющим в польских «дочках» компании. Он будет управлять долей российской компании в Grupa Azoty
Фото: grupaazoty.com
Фото: grupaazoty.com

Радослав Квасницкий, которого власти Польши назначили внешним управляющим в польских «дочках» производителя удобрений «Акрон», является «лицом с потенциальным конфликтом интересов», говорится в сообщении пресс-службы российской компании.

«Акрон» считает это назначение «грубым нарушением» норм международного права и национального законодательства Польши, так как Квасницкий — член совета директоров одной из компаний холдинга Orlen, также занимал аналогичную должность в PKN Orlen SA c 2014 по 2019 год. Orlen, как и Grupa Azoty, производит удобрения и на некоторых рынках выступает ее прямым конкурентом, отмечает пресс-служба. Кроме того, Orlen недавно заявлял о намерении приобреcти дочернюю компанию Grupa Azoty — Grupa Azoty Pulawy. Это позволит ему стать крупнейшим производителем удобрений в Польше.

Власти Польши в прошлом ноябре ввели аналогичное временное принудительное управление акциями «Газпрома» в EuRoPol GAZ, операторе польского участка газопровода Ямал — Европа. Временным управляющим был также назначен Квасницкий.

«Акрон» намерен оспаривать такие незаконные решения в судах Польши и Евросуда, а также в международных арбитражах. РБК направил запросы в пресс-службу Orlen и Квасницкому.

Группа «Акрон» владеет миноритарной долей в Grupa Azoty с 2012 года через польские дочерние компании Norica Holding, Opansa Enterprises Limited и Rainbee Holdings Limited, уточнили РБК в пресс-службе компании. «С тех пор и до настоящего времени группа «Акрон» не принимала активного участия в управлении компанией, оставаясь в роли портфельного инвестора. Действия польских властей мы считаем немотивированной, несправедливой и незаконной экспроприацией или, говоря проще, грабежом», — указано в сообщении компании.

Власти Польши 11 июля сообщили о введении принудительного управления в отношении 19,82% акций Grupa Azoty, которые, по их данным, принадлежат Вячеславу Кантору через группу «Акрон». По словам министра развития и технологий республики Вальдемара Буды, механизм принудительного управления необходим для последующего лишения российского бизнесмена этой доли в польской компании «с помощью правового механизма». Польское право не позволяет лишить Кантора акций в одностороннем порядке, поэтому их вначале продадут, а затем заморозят выплату. «Шаг за шагом, мы ликвидируем присутствие россиян в польской экономике. Будь то получение независимости от российских энергоресурсов или ограничение российского влияния и капитала», — подчеркивал министр.

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В минувшем феврале премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал направить замороженные в стране российские активы на снижение стоимости газа и электроэнергии для поляков. Ранее польские власти сообщали, что заморозили российские активы и имущество на сумму около 140 млн злотых ($33 млн).

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Любовь Мартынова
«Акрон» удобрения Акции Польша
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