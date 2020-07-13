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Продажи элитных загородных домов в Подмосковье упали на фоне пандемии

За первое полугодие 2020 года объем сделок на первичном рынке сократился на 35%, на вторичном рынке — на 3%. Но аналитики полагают, что отложенный спрос, возникший в период пандемии, трансформируется в сделки во втором полугодии
Фото: Роман Вуколов / ТАСС
Фото: Роман Вуколов / ТАСС

По итогам первого полугодия 2020 года объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье сократился на первичном рынке на 13%, а на вторичном — на 6%. Об этом говорится в исследовании Knight Frank, поступившем в РБК.

По подсчетам аналитиков, общая стоимость предложений на первичном и вторичном рынке за тот же период выросла на 5%, до 522,2 млрд руб. Из этой суммы 70,1 млрд руб. пришлось на первичный сегмент, а 452,1 млрд руб. — на вторичный.

За первые шесть месяцев 2020 года объем сделок на первичном загородном элитном рынке составил около 75 лотов — это на 35% ниже, чем в первом полугодии 2019 года. Объем сделок на вторичном рынке снизился на 3% (исходя из ушедших из продажи лотов).

Тенденция к снижению числа сделок сохраняется в условиях дефицита качественного предложения, подчеркивают аналитики. В 2018 году их количество снизилось на 18%, в 2019 — на 11%. Сейчас ситуация усугубилась из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, отметили в Knight Frank.

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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

По словам директора департамента загородной недвижимости Knight Frank Олега Михайлика, в первой половине 2020 года отмечался повышенный спрос к загородной недвижимости, однако из-за ограничений он не трансформировался в сделки, а сформировал отложенный спрос. «Во втором полугодии ожидается рост объема продаж на загородном рынке. Однако на показателях первичного рынка также сказывается длительное отсутствие нового предложения. Объем предложения первичного загородного рынка сокращается уже третий год подряд, за этот период не вышел ни один новый элитный поселок», — сказал Михайлик.

По данным компании, основной объем предложения загородного жилья в первом полугодии 2020 года был традиционно сосредоточен на западных направлениях Московской области. Так, 42% всех лотов вторичного рынка были расположены на Рублево-Успенском шоссе, 36% — на Новорижском шоссе. На первичном рынке на долю Рублево-Успенского шоссе пришелся 51% всех лотов, на долю Новорижского шоссе — 43%.

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Фото: granelle.ru

В конце марта аналитики «Avito Недвижимость» сообщили, что спрос на аренду загородных домов в Подмосковье в течение недели вырос почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Это произошло после того, как президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. В свою очередь в ЦИАН отметили, что число просмотров объявлений о долгосрочной аренде загородных домов выросло почти на 70%.

В целом в марте спрос на аренду загородных домов в Подмосковье вырос на 35% год к году.

Авторы: Наталия Анисимова, Мария Лисицына
Теги: элитная недвижимость, загородный дом, Московская область
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