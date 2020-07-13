Продажи элитных загородных домов в Подмосковье упали на фоне пандемии

За первое полугодие 2020 года объем сделок на первичном рынке сократился на 35%, на вторичном рынке — на 3%. Но аналитики полагают, что отложенный спрос, возникший в период пандемии, трансформируется в сделки во втором полугодии

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По итогам первого полугодия 2020 года объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье сократился на первичном рынке на 13%, а на вторичном — на 6%. Об этом говорится в исследовании Knight Frank, поступившем в РБК.

По подсчетам аналитиков, общая стоимость предложений на первичном и вторичном рынке за тот же период выросла на 5%, до 522,2 млрд руб. Из этой суммы 70,1 млрд руб. пришлось на первичный сегмент, а 452,1 млрд руб. — на вторичный.

За первые шесть месяцев 2020 года объем сделок на первичном загородном элитном рынке составил около 75 лотов — это на 35% ниже, чем в первом полугодии 2019 года. Объем сделок на вторичном рынке снизился на 3% (исходя из ушедших из продажи лотов).

Тенденция к снижению числа сделок сохраняется в условиях дефицита качественного предложения, подчеркивают аналитики. В 2018 году их количество снизилось на 18%, в 2019 — на 11%. Сейчас ситуация усугубилась из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, отметили в Knight Frank.