В России изменят законы по протоколу ВОЗ о борьбе с нелегальным табаком

Минздрав России подготовил и направил в другие ведомства правительства на согласование документы с поправками в законы о присоединении страны к протоколу о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующие документы.

В пресс-службе Минздрава газете пояснили, что в протоколе перечислены меры по снижению объемов нелегальной торговли табаком, и часть из них в России уже принята, например, начата маркировка такой продукции.

«Вместе с тем присоединение к протоколу позволит вести борьбу с нелегальной торговлей в координации со всеми странами — участниками ВОЗ, присоединившимися к протоколу, что, безусловно, усилит эффективность отслеживания движения табачной продукции, поскольку значительная часть нелегальной продукции ввозится в РФ как раз в виде контрабанды из других стран», — отметили в ведомстве.

Документ предполагает внесение изменений в КоАП и в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в части установления ответственности в сфере оборота оборудования, предназначенного для производства табачных изделий.

Как выяснили «Известия», проект уже одобрили Минпромторг, Минсельхоз, его «концептуально поддерживает» и Минфин. Однако пока существует вероятность, что другие ведомства оставят свои замечания по документу, и он будет дорабатываться.

Россия присоединилась к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в 2008 году. Стороны конвенции обязаны:

Читайте на РБК Pro Pro Компании снижают бюджеты на обучение сотрудников. Чем его можно заменить Компании снижают бюджеты на обучение сотрудников. Чем его можно заменить Инструкции Pro Почему умственная работа выматывает и что с этим делать Почему умственная работа выматывает и что с этим делать Исследования Pro Больше не зеленые: как Европа возвращается к ископаемым энергоносителям Больше не зеленые: как Европа возвращается к ископаемым энергоносителям Статьи Pro Как добавить больше овощей в рацион: 5 советов и 3 рецепта Как добавить больше овощей в рацион: 5 советов и 3 рецепта Инструкции Pro Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет Инструкции Pro Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость Инструкции Pro Чем новая концепция Work-Life Blend лучше классической Work-Life Balance Чем новая концепция Work-Life Blend лучше классической Work-Life Balance Статьи Pro Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Статьи

работать над национальным механизмом по борьбе против табака;

осуществлять законодательные и иные меры в этой сфере;

защищать свою политику от воздействия интересов табачной промышленности;

сотрудничать с другими сторонами и межправительственными организациями в разработке предлагаемых мер и при мобилизации финансовых ресурсов для их реализации.

Среди мер по борьбе, которые предлагает конвенция, — ценовые и налоговые ограничения, защита от воздействия табачного дыма, регулирование состава табачных изделий, упаковка и маркировка продукции и т. д.

К протоколу о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями Москва присоединилась в 2013 году. Как говорится на сайте правительства, документ обязывает стороны «осуществлять контроль за каналами поставок табачных изделий», вводит «глобальный режим отслеживания поставок», в том числе с внедрением соответствующих систем на уровне стран и регионов, а также созданием глобального центра обмена информацией. Кроме того, устанавливается сотрудничество между правоохранительными органами в данной сфере.