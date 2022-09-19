В России изменят законы по протоколу ВОЗ о борьбе с нелегальным табаком

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Как сирийцы собрали телескоп вопреки санкциям США. Видео Технологии и медиа, 04:00
Гутерриш заявил, что до прямых переговоров Путина и Зеленского еще далеко Политика, 03:57
Байден отверг изменение политики по Украине из-за цен на энергоносители Политика, 03:45
В Курске число погибших из-за урагана увеличилось до двух Общество, 03:40
«Ведомости» узнали о планах VK запустить аналог Steam для России и СНГ Бизнес, 03:30
В Запорожье после нескольких взрывов отключилось электричество Политика, 03:12
Туроператоры рассказали, куда поехали россияне вместо закрытой Европы Общество, 03:00
В России изменят законы по протоколу ВОЗ о борьбе с нелегальным табаком Общество, 02:49
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Байден заявил, что пандемия коронавируса окончена Политика, 02:48
Минэк анонсировал бесплатный проезд по трассам для электрокаров Политика, 02:33
Синоптик назвал регионы России, куда на неделе придет бабье лето Общество, 02:30
Часы Биг-Бена не пробили во время минуты молчания в память о Елизавете II Общество, 02:04
Посольство России заявило о «вопиющих требованиях» пограничников Латвии Политика, 02:00
«Коммерсантъ» узнал о планах Heineken выпустить конкурента Coca-Cola Бизнес, 01:55
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

В России изменят законы по протоколу ВОЗ о борьбе с нелегальным табаком

Минздрав России подготовил и направил в другие ведомства правительства на согласование документы с поправками в законы о присоединении страны к протоколу о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующие документы.

В пресс-службе Минздрава газете пояснили, что в протоколе перечислены меры по снижению объемов нелегальной торговли табаком, и часть из них в России уже принята, например, начата маркировка такой продукции.

«Вместе с тем присоединение к протоколу позволит вести борьбу с нелегальной торговлей в координации со всеми странами — участниками ВОЗ, присоединившимися к протоколу, что, безусловно, усилит эффективность отслеживания движения табачной продукции, поскольку значительная часть нелегальной продукции ввозится в РФ как раз в виде контрабанды из других стран», — отметили в ведомстве.

Документ предполагает внесение изменений в КоАП и в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в части установления ответственности в сфере оборота оборудования, предназначенного для производства табачных изделий.

Как выяснили «Известия», проект уже одобрили Минпромторг, Минсельхоз, его «концептуально поддерживает» и Минфин. Однако пока существует вероятность, что другие ведомства оставят свои замечания по документу, и он будет дорабатываться.

Минпромторг выступил против запрета вейпов и электронных сигарет в России
Экономика
Фото:Kevin Frayer / Getty Images

Россия присоединилась к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в 2008 году. Стороны конвенции обязаны:

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Компании снижают бюджеты на обучение сотрудников. Чем его можно заменить
Инструкции
Pro
Фото: Fox Photos / Getty Images Почему умственная работа выматывает и что с этим делать
Исследования
Pro
Фото: Mark Wilson / Getty Images Больше не зеленые: как Европа возвращается к ископаемым энергоносителям
Статьи
Pro
Фото: John Innes Centre UK / Getty Images Как добавить больше овощей в рацион: 5 советов и 3 рецепта
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет
Инструкции
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Чем новая концепция Work-Life Blend лучше классической Work-Life Balance
Статьи
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry
Статьи
  • работать над национальным механизмом по борьбе против табака;
  • осуществлять законодательные и иные меры в этой сфере;
  • защищать свою политику от воздействия интересов табачной промышленности;
  • сотрудничать с другими сторонами и межправительственными организациями в разработке предлагаемых мер и при мобилизации финансовых ресурсов для их реализации.

Среди мер по борьбе, которые предлагает конвенция, — ценовые и налоговые ограничения, защита от воздействия табачного дыма, регулирование состава табачных изделий, упаковка и маркировка продукции и т. д.

К протоколу о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями Москва присоединилась в 2013 году. Как говорится на сайте правительства, документ обязывает стороны «осуществлять контроль за каналами поставок табачных изделий», вводит «глобальный режим отслеживания поставок», в том числе с внедрением соответствующих систем на уровне стран и регионов, а также созданием глобального центра обмена информацией. Кроме того, устанавливается сотрудничество между правоохранительными органами в данной сфере.

Теги
незаконная торговля табак сигареты ВОЗ
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Аналитики оценили объем нелегального онлайн-рынка табака в 5,6 млрд руб.
Бизнес
В Москве таможенники изъяли в ТЦ 200 тыс. электронных сигарет
Общество
В России выросло число покупателей нелегальных сигарет
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter