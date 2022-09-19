В России изменят законы по протоколу ВОЗ о борьбе с нелегальным табаком
Минздрав России подготовил и направил в другие ведомства правительства на согласование документы с поправками в законы о присоединении страны к протоколу о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующие документы.
В пресс-службе Минздрава газете пояснили, что в протоколе перечислены меры по снижению объемов нелегальной торговли табаком, и часть из них в России уже принята, например, начата маркировка такой продукции.
«Вместе с тем присоединение к протоколу позволит вести борьбу с нелегальной торговлей в координации со всеми странами — участниками ВОЗ, присоединившимися к протоколу, что, безусловно, усилит эффективность отслеживания движения табачной продукции, поскольку значительная часть нелегальной продукции ввозится в РФ как раз в виде контрабанды из других стран», — отметили в ведомстве.
Документ предполагает внесение изменений в КоАП и в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в части установления ответственности в сфере оборота оборудования, предназначенного для производства табачных изделий.
Как выяснили «Известия», проект уже одобрили Минпромторг, Минсельхоз, его «концептуально поддерживает» и Минфин. Однако пока существует вероятность, что другие ведомства оставят свои замечания по документу, и он будет дорабатываться.
Россия присоединилась к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в 2008 году. Стороны конвенции обязаны:
- работать над национальным механизмом по борьбе против табака;
- осуществлять законодательные и иные меры в этой сфере;
- защищать свою политику от воздействия интересов табачной промышленности;
- сотрудничать с другими сторонами и межправительственными организациями в разработке предлагаемых мер и при мобилизации финансовых ресурсов для их реализации.
Среди мер по борьбе, которые предлагает конвенция, — ценовые и налоговые ограничения, защита от воздействия табачного дыма, регулирование состава табачных изделий, упаковка и маркировка продукции и т. д.
К протоколу о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями Москва присоединилась в 2013 году. Как говорится на сайте правительства, документ обязывает стороны «осуществлять контроль за каналами поставок табачных изделий», вводит «глобальный режим отслеживания поставок», в том числе с внедрением соответствующих систем на уровне стран и регионов, а также созданием глобального центра обмена информацией. Кроме того, устанавливается сотрудничество между правоохранительными органами в данной сфере.