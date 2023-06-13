Мантуров предложил АвтоВАЗу использовать кириллицу в названиях машин

Мантуров: АвтоВАЗу следует подумать о переходе на кириллицу в названиях моделей

Названия всех моделей АвтоВАЗа, в том числе новая Lada Vesta New Generation, пишутся латинскими буквами. Мантуров предложит компании перейти на кириллицу в названиях моделей, а латиницу оставить для экспортных поставок

Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

АвтоВАЗу нужно подумать о переходе на кириллицу в названиях автомобилей, а латиницу использовать для экспортных поставок, заявил министр промышленности и торговли и председатель совета директоров компании Денис Мантуров в интервью «РИА Новости».

Главе Минпромторга задали вопрос, не считает ли он необходимым для АвтоВАЗа перейти на кириллицу, в том числе из-за критики, что название новой модели Lada Vesta New Generation пишется латинскими буквами.

«Думаю, АвтоВАЗу нужно эту идею отработать. Как минимум в части замены иностранных слов в названиях моделей. Собственно, на очередном совете директоров, надеюсь, дадут обратную связь и свои предложения», — сказал Мантуров.

При этом, по его мнению, латиница все равно будет актуальна в части экспортных поставок.

Компания АвтоВАЗ и первый ее завод были основаны в 1966 году в Тольятти. Сперва в названии моделей автомобилей использовалась кириллица, однако в 2004 году руководство предприятия решило перейти на латиницу. Вместо аббревиатуры ВАЗ автомобили получили единое название Lada, которое до этого применялось только в качестве торговой марки для экспортных вариантов.

Сейчас модельная линейка АвтоВАЗа состоит из четырех брендов: Granta, Vesta, Largus и Niva (Niva Travel и Niva Legend).

В марте текущего года в Тольятти возобновили серийное производство Lada Vesta «New Generation» («Новое поколение»). С 2015 года эту модель производили на площадке в Ижевске, а весной 2022 года производство приостановили из-за нехватки импортных компонентов. В компании рассказывали, что начальная цена седана Lada Vesta «New Generation» в комплектации Comfort составит 1 239 900 руб.