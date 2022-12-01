Минпромторг сообщил о консервации завода Toyota в Санкт-Петербурге

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Завод Toyota в Санкт-Петербурге «проходит процедуру консервации», сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга. Производство там было приостановлено еще в марте, а на днях начались проверки.

«В части полномочий Минпромторга сообщаем, что после остановки производства завод проходит процедуру консервации, однако совместно с петербургским правительством прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки», — сообщили в ведомстве.

Утром 30 ноября ко въезду на территорию предприятия приехали машина Росгвардии, ОМОН и несколько десятков гражданских автомобилей. Как писал «Коммерсатъ», сотрудников просили запустить оборудование, проверяли техническую документацию. Источники «Фонтанки» назвали вероятным поводом для проверки поступивший сигнал о вывозе техники: по данным газеты, «Тойота Мотор» договорилась с петербургским правительством и Минпромторгом, что при уходе с российского рынка компания законсервирует завод вместе с оборудованием и будет искать покупателя.

В Минпромторге РБК заявили, что «в настоящее время подведомственное Минпромторгу ФГУП «НАМИ» не рассматривает покупку завода Toyota в Санкт-Петербурге».

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