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«Ведомости» узнали о продлении контракта с Сечиным на пять лет

В таком случае Игорь Сечин останется главой «Роснефти» до 2025 года. Директиву о продлении контракта с ним уже подготовило правительство, но в компанию она еще не поступила, говорит источник РБК
Игорь Сечин
Игорь Сечин (Фото: Global Look Press)

Правительство России подписало директиву о продлении контракта с главой госкомпании «Роснефть» Игорем Сечиным. Об этом со ссылкой на источники, близкие к руководству компании и федерального чиновника, сообщают «Ведомости». Двое собеседников газеты сказали, что новый контракт рассчитан на пять лет, как и предыдущий.

Правительство подготовило директиву о продлении контракта Сечина, но в компанию она пока не поступила, вопрос на совет директоров не выносился, сказал РБК источник, знакомый с руководством «Роснефти».

Представитель компании Михаил Леонтьев отказался от комментариев РБК.

Игорь Сечин стал президентом «Роснефти» в 2012 году, с 2004 года он был председателем совета директоров компании. С 1998 года Сечин работал в аппарате Владимира Путина, в 2000 году, после избрания Путина президентом, он стал замруководителя президентской администрации. В 2008 году, после перехода Путина на должность премьера, он стал зампредом правительства и занимал этот пост вплоть до избрания Путина на третий срок.

«Роснефть» в 2015 году сообщала, что размер должностного оклада для президента «Роснефти» устанавливается советом директоров в размере от 15 млн до 20 млн руб. в месяц.

Глава «Роснефти» попросил поддержки у Путина на фоне низких цен на нефть
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<p>Владимир Путин и&nbsp;Игорь Сечин</p>

12 мая с Игорем Сечиным встретился президент. Во время встречи глава «Роснефти» сообщил главе государства о сокращении инвестпрограммы компании на 200 млрд руб. из-за кризиса на нефтяном рынке и попросил в связи с этим о мерах поддержки. В частности, он предложил Путину почти вдвое снизить тарифы «Транснефти», отложить налоги для геологоразведки и обеспечить нефтяникам и подрядчикам доступные кредиты.

Авторы: Георгий Тадтаев, Алина Фадеева
Теги: Роснефть, Игорь Сечин
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