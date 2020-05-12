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Сечин сообщил о сокращении инвестпрограммы «Роснефти» на 200 млрд руб.

Владимир Путин и Игорь Сечин
Владимир Путин и Игорь Сечин (Фото: kremlin.ru)

«Роснефть» сократит объем программы инвестиций с 950 млрд руб. до 750 млрд руб. с учетом тяжелой ситуации на рынке нефти. Об этом сообщил глава госкомпании Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным, ее стенограмму опубликовала пресс-служба Кремля.

Сечин рассказал, что в прошлом году объем программы инвестиций составил 950 млрд руб. «С учетом, скажем так, драматического состояния в целом глобального нефтяного рынка и в связи с принятыми решениями о сокращении добычи нам придется, конечно, часть капитальных затрат оптимизировать. Мы постараемся сохранить нашу инвестпрограмму на уровне 750 млрд примерно», — сказал он. Сечин пояснил, что такое решение было принято в связи с сокращением добычи нефти, чтобы сохранить финансово-экономическую стабильность компании.

Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»
Бизнес
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Путин в ответ отметил, что это крупное сокращение, и спросил, нужна ли компании поддержка со стороны государства, чтобы «поддержать и сохранить в оптимальном объеме» инвестиции. «Нам очень важно сохранить всю цепочку ваших подрядчиков и субподрядчиков, потому что ваши заказы обеспечивают работой большое количество предприятий промышленности», — объяснил он.

Сечин обратился к президенту с несколькими просьбами. Первая заключается в облегчении доступа к кредитным средствам. Для этого он попросил расширить лимиты выделения средств на кредитора. Также Сечин предложил перенести срок уплаты налогов на работы, связанные с геологоразведкой, и привести тарифы на транспортировку нефти в соответствие с рыночными ценами.

Глава «Роснефти» попросил поддержки у Путина на фоне низких цен на нефть
Бизнес
<p>Владимир Путин и&nbsp;Игорь Сечин</p>

Ранее уже стало известно о том, что Сечин обратился с просьбой о поддержке к правительству, предложив предоставить льготы газовым проектам госкомпании. Он попросил предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири — такая льгота еще с 2013 года действует для других трудноизвлекаемых запасов газа компании.

Теги: Игорь Сечин, инвестиции, «Роснефть»
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Глава «Роснефти» попросил поддержки у Путина на фоне низких цен на нефть
Бизнес
Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»
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