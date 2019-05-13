«Роснефть» в первом квартале снизила чистый долг на 110 млрд руб.

В первом квартале 2019 года «Роснефть» сократила чистый долг на 110 млрд руб и планирует продолжать снижать долговую нагрузку. К концу второго квартала компания обещает погасить еще не менее $2 млрд

«Роснефть» в первом квартале 2019 года снизила общий долг (кредиты и займы) на 12%, чистый финансовый долг (займы и кредиты за вычетом денежных средств на счетах) — более чем на 110 млрд руб, а торговые обязательства (авансы на поставку нефти) — на $1,9 млрд. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Итоговый размер чистого долга в нем не раскрывается.

Соотношение чистый долг / EBITDA на конец квартала составило 1,3, сообщила компания.

«Роснефть» планирует и дальше сокращать долг и торговые обязательства, до конца второго квартала снижение составит не менее чем $2 млрд, указывает компания.

О намерении сокращать долг «Роснефть» объявила в мае прошлого года, таким образом планировалось повысить акционерную стоимость. Тогда «Роснефть» обещала снизить долговую нагрузку и торговые обязательства не менее чем на 500 млрд руб.