«Дом.РФ» раскрыл размер чистой прибыли в кризис

«Дом.РФ» сообщил о получении чистой прибыли в размере 30 млрд руб. в 2022 году

По итогам кризисного 2022 года «Дом.РФ» не ушел в убыток. Как показала его отчетность, он получил 30 млрд руб. чистой прибыли — почти столько же, сколько и годом ранее

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Дом.РФ» по итогам 2022 года получил чистую прибыль в размере 30 млрд руб., следует из отчетности по МСФО, которую раскрыла госкомпания. Это на 3 млрд руб. меньше, чем в докризисный 2021 год.

Чистые процентные доходы «Дом.РФ» составили 55,7 млрд руб. (+57% год к году); чистые комиссионные доходы — 5,4 млрд руб. (+43%). Непроцентные доходы упали с 24,7 до 16,3 млрд руб., чистые операционные доходы, связанные с выполнением функций агента правительства по ипотечным госпрограммам, — с 15,1 до 8,5 млрд руб.

Чистая прибыль сформировалась в основном за счет корпоративного бизнеса (18,5 млрд руб.), а также вовлечения земли под строительство (8,9 млрд руб.), секьюритизации ипотечных кредитов, позволяющей привлечь дополнительное финансирование (2,7 млрд руб.), арендного жилья (2,3 млрд руб.), операций казначейства (1,7 млрд руб.), ипотечного и розничного бизнеса (0,8 млрд руб.). Убыток в размере 4,7 млрд руб. принесли операции, которые не отражаются в отчетности, а также операции между разными сегментами бизнеса, указывает «Дом.РФ».

При этом госкомпания существенно (в два с лишним раза) нарастила расходы на создание резервов под кредитные убытки — они увеличились с 6,9 млрд руб. в 2021 году до 8,5 млрд руб. Часть из них связана с ростом кредитного портфеля на 40% за год, часть — с созданием резервов по неиспользованным кредитным линиям по проектному финансированию строительства жилья.

Размер активов госкомпании увеличился с 1,8 до 2,9 трлн руб. Обязательства при этом составили 2,64 трлн руб., а собственные средства — 217 млрд руб. (+60 млрд руб. за год). В прошлом году компания выпустила облигаций на 1,209 трлн руб. — почти на 30% больше, чем годом ранее.

В 1997 году в России было создано Агентство ипотечного жилищного кредитования, а в 2018 году оно было переимено в «Дом.РФ». Сейчас компанию возглавляет Виталий Мутко — бывший вице-премьер и экс-министр спорта. Число ее сотрудников по итогам 2022 года составило 7,76 тыс. человек. Компания специализируется на поддержке ипотеки и строительства жилья. Она, в частности, выступает оператором программ по льготному жилищному кредитованию. «Дом.РФ» также развивает арендное жилье, выступает агентом по продаже федеральной собственности. В группу института развития также входят одноименный банк «Дом.РФ», Щербинский лифтостроительный завод и девелоперская компания. Согласно стратегии развития «Дом.РФ», к 2030 году размер его активов должен составить 11 трлн руб.

В начале 2022 года Минфин решил провести докапитализацию «Дом.РФ» на сумму 50 млрд руб. за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). На эту сумму ведомство выкупило акции компании и стало владельцем доли в 36%. Покупка акций «Дом.РФ» рассматривалась в качестве «долгосрочного перспективного вложения» средств ФНБ, обеспечивающего высокую ежегодную дивидендную доходность. Осенью госкомпания сообщила, что выплатит в фонд первые дивиденды в размере почти 7 млрд руб.