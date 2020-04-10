Минкомсвязи предложило вдвое снизить НДС на электронные и аудиокниги

Чтобы «укрепить интеллектуальный потенциал» россиян и помочь пострадавшим из-за закрытия магазинов книгоиздательствам, Минкомсвязи предложило ввести льготный НДС на электронные и аудикниги. Отрасль это не спасет, предупреждает АСТ

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Минкомсвязи предложило правительству внести электронные и аудиокниги в перечень видов книжной продукции, которая при реализации облагается НДС в размере 10% вместо нынешних 20%. Это указано в проекте постановления правительства, который министерство разместило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 10 апреля. Право на льготную налоговую ставку Минкомсвязи предлагает дать электронным и аудиокнигам, связанным с образованием, наукой и культурой, как это практикуется сейчас для обычных книг.

Главные причины предоставления такой льготы — снижение объемов выпуска и приостановка продажи печатных книг из-за пандемии и резкое падение платежеспособного спроса населения, указано в пояснительной записке. Кроме того, необходимо, по мнению Минкомсвязи, «укрепить интеллектуальный потенциал российского общества»: в 2015-2019 годах россияне в среднем читали лишь три книги в год, в то время как жители США — 12 книг, а Германии — 11, констатируют авторы документа.

Снижение НДС на электронные и аудиокниги позволит компаниям больше средств вкладывать в развитие этих продуктов, но вряд ли сможет стать существенным драйвером роста для всего рынка из-за малой доли таких книг в общем объеме продаж, комментирует законопроект директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис. По его словам, доля электронных книг в общем объеме рынка литературы составляет менее 10%.

По оценкам Роспечати, в 2018 году доля электронных книг в России составляла 6,4% от оборота печатных книг, или 4,8 млрд руб. против 75,2 млрд руб. Данных за 2019 год Роспечать еще не назвала.