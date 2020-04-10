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Минкомсвязи предложило вдвое снизить НДС на электронные и аудиокниги

Чтобы «укрепить интеллектуальный потенциал» россиян и помочь пострадавшим из-за закрытия магазинов книгоиздательствам, Минкомсвязи предложило ввести льготный НДС на электронные и аудикниги. Отрасль это не спасет, предупреждает АСТ
Фото: Jens Bьttner / DPA / ТАСС

Минкомсвязи предложило правительству внести электронные и аудиокниги в перечень видов книжной продукции, которая при реализации облагается НДС в размере 10% вместо нынешних 20%. Это указано в проекте постановления правительства, который министерство разместило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 10 апреля. Право на льготную налоговую ставку Минкомсвязи предлагает дать электронным и аудиокнигам, связанным с образованием, наукой и культурой, как это практикуется сейчас для обычных книг.

Главные причины предоставления такой льготы — снижение объемов выпуска и приостановка продажи печатных книг из-за пандемии и резкое падение платежеспособного спроса населения, указано в пояснительной записке. Кроме того, необходимо, по мнению Минкомсвязи, «укрепить интеллектуальный потенциал российского общества»: в 2015-2019 годах россияне в среднем читали лишь три книги в год, в то время как жители США — 12 книг, а Германии — 11, констатируют авторы документа.

Снижение НДС на электронные и аудиокниги позволит компаниям больше средств вкладывать в развитие этих продуктов, но вряд ли сможет стать существенным драйвером роста для всего рынка из-за малой доли таких книг в общем объеме продаж, комментирует законопроект директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис. По его словам, доля электронных книг в общем объеме рынка литературы составляет менее 10%.

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По оценкам Роспечати, в 2018 году доля электронных книг в России составляла 6,4% от оборота печатных книг, или 4,8 млрд руб. против 75,2 млрд руб. Данных за 2019 год Роспечать еще не назвала.

Мера, которую предлагает Минкомсвязи, поможет, но не спасет, уверен Рубис. По его мнению, к моменту окончания режима самоизоляции, введенного в регионах, не все книжные магазины будут функционировать. Для того, чтобы инициатива Минкомсвязи помогла книжному рынку, она должна быть распространена и на другие категории электронных и аудиокниг, востребованных среди массового читателя, а не только на книги по образованию, науке и культуре, уверен гендиректор магазина электронных книг «ЛитРес» Сергей Анурьев. «Сейчас мы видим рост в своем сегменте за счет того, что большинство россиян находятся дома на самоизоляции, но несмотря на это онлайн-продажи, скорее всего, не смогут компенсировать падение доходов на книжном рынке в целом в период карантина», — согласен Анурьев.

Ранее издатели попросили премьера Михаила Мишустина освободить печатную индустрию от всех налогов в 2020 году и от уплаты налога на прибыль за 2019 год. Свои потери от пандемии издатели книг оценивали в 15 млрд руб.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: книги, электронные книги, коронавирус
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