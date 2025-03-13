«Коммерсантъ» узнал о возможном переезде S7 из Домодедово

S7, на которую в первой половине 2024 года пришлось 24% выручки Домодедово, обсуждает переход в другие столичные аэропорты. По данным источника РБК, переговоры с Внуково идут с 2019 года

Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Авиакомпания S7, базирующаяся в аэропорту Домодедово, рассматривает переход в Шереметьево или Внуково, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника. По данным газеты, активное обсуждение длится около двух недель, когда оба аэропорта предложили перевозчику свои услуги.

Источник РБК в одном из столичных аэропортов говорит, что переговоры S7 с Внуково ведутся с 2019 года. Опасения авиакомпании, по его словам, связаны с финансовым состоянием Домодедово. «На данный момент нельзя сказать, что переговоры активизировались», — добавил он.

РБК направил запросы в Домодедово, Шереметьево и S7.

О том, что S7 задумалась о переезде с учетом рисков финансовой стабильности Домодедово, пишет и «Коммерсантъ»: аэропорту до конца 2025 года нужно погасить выплаты по обязательствам более чем на 15 млрд руб. Ситуация с выплатами будет зависеть «от перспектив разбирательств с Генпрокуратурой», считают опрошенные изданием эксперты. Ведомство ранее подало иск к Дмитрию Каменщику, Валерию Когану и ряду других лиц «о защите национальных интересов, обеспечении безопасности государства и об устранении незаконного иностранного контроля над группой̆ стратегических предприятий аэропорта Домодедово».

В Домодедово газете сказали, что работают с S7 с 2002 года и рассчитывают на «долгосрочное и взаимовыгодное продолжение партнерства».

По итогам первой половины 2024 года на S7 пришлось 24% выручки аэропорта, или почти 3,6 млрд руб. В прошлом году перевозчику пришлось свернуть часть рейсов из Домодедово из-за проблем с двигателями Pratt & Whitney самолетов Airbus A320neo / A321neo, в результате пассажиропоток снизился на 21,9%, до 15,6 млн человек. По этому показателю аэропорт опустился на четвертую строчку после Шереметьево, Пулково и Внуково. С Домодедово сотрудничают более 20 российских и иностранных перевозчиков, в том числе «Уральские авиалинии», Emirates, AirArabia и Egypt Air.

«Коммерсантъ» отмечает, что для S7 есть как плюсы, так и минусы в переходе в другие аэропорты. Например, в Шереметьево размещены цеха S7 Technics, но компании придется конкурировать с «Аэрофлотом». К преимуществам Внуково газета относит тарифы и станцию метро, к недостаткам — конкуренцию с «Победой» и присутствие специального летного отряда «Россия», что может ограничить расписание S7.