В «деле Домодедово» появились документы финразведки о выводе капитала

Суд рассмотрит данные финразведки о выводе активов и «ущербе суверенитету» в Домодедово, рассказали источники РБК: процесс закрыли из-за данных об антитеррористической безопасности. Ответчики выступили против его закрытия

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Прокуроры попросили закрыть судебный процесс по «делу Домодедово», так как материалы содержат сведения о системе антитеррористической защиты аэропорта и состоянии транспортной безопасности Московского авиаузла, объяснил источник РБК, знакомый с аргументами истцов.

Источник, знакомый с представленными в суд документами, это подтвердил, добавив, что в суд также располагает документами финансовой разведки о «схемах вывода иностранными резидентами капитала за границу и предпринимаемых ответчиками мерах по нанесению ущерба экономическому суверенитету страны».

«Раскрываются материалы уголовных дел, возбужденных по фактам хищения бюджетных средств при строительстве взлетно-посадочной полосы и нарушениях законодательства о противодействии терроризму, другая критически важная информация», — говорит источник, знакомый с аргументами истцов.

В пятницу, 28 февраля, Арбитражный суд Московской области начал рассматривать дело по иску Генпрокуратуры к Дмитрию Каменщику, Валерию Когану и ряду других лиц «о защите национальных интересов, обеспечении безопасности государства и об устранении незаконного иностранного контроля над группой̆ стратегических предприятий аэропорта Домодедово». Он закрыл предварительное судебное заседание по просьбе представителя Генпрокуратуры.

Представители Каменщика и Домодедово протестовали против закрытия дела. «Никакие сведения о государственной тайне не представлены», — сказал один из представителей группы компаний. Он добавил, что коммерческой тайны в деле тоже нет. Один из представителей ответчиков заявил, что информация об иностранном гражданстве или резидентстве председателя наблюдательного совета «ДМЕ Холдинг» Когана и собственника холдинга Каменщика не соответствует действительности.

Представитель истца, в свою очередь, сообщил суду, что в деле рассматриваются схемы хищения бюджетных средств и вывода финансов предприятий в зарубежные юрисдикции.

Представитель Генпрокуратуры аргументировал просьбу закрыть судебное заседание тем, что дело касается национальных интересов обеспечения безопасности государства, устранения незаконного иностранного контроля над группой стратегических предприятий под условным названием «группа Домодедово».