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Бизнес ,  
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Производитель Zewa решил сменить название бренда

Производитель Zewa сменит название бренда на Zemma
Бренд туалетной бумаги Zewa переименовали в Zemma. Полный переход на новый бренд завершится в 2026 году. Ранее производитель перевел на кириллицу товары средств женской гигиены Libresse
Фото: IMAGO / Michael Gstettenbauer / TACC
Фото: IMAGO / Michael Gstettenbauer / TACC

Компания «ЭвоКом» перезапустит бренд туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток Zewa под новым названием Zemma, сообщили РБК в компании.

Ребрендинг будет постепенным. Начиная с марта 2025 года на упаковках представленных в магазинах товаров появится анонс нового бренда, а под названием Zemma продукцию начнут выпускать летом 2026 года.

«Такой поэтапный подход к ребрендингу Zewa был выбран компанией, чтобы максимально охватить потребителей бренда и подготовить их к смене названия», — говорится в пресс-релизе компании.

При выборе нового названия «ЭвоКом» провела несколько раундов разработки вариантов и тестов с потребителями, рассказал гендиректор ООО «ЭвоКом» Артем Лебедев. По оценкам компании, именно Zemma отвечает критериям «привлекательности, преемственности, соответствия категории, легкости запоминания и воспроизведения», на которые ориентировался производитель.

«Смена названия никак не отразится на качестве продукции», — добавил Лебедев.

Производитель Zewa и Libresse в России русифицировал название прокладок
Бизнес
Фото:пресс-служба «Либресс»

До начала военной операции на Украине продажей товаров Zewa, а также Libresse, Tork и TENA в России занималась шведская компания Essity. В апреле 2022 года она объявила об уходе с российского рынка, а затем сообщила о локализации производства товаров.

Продажу своего бизнеса в России Essity завершила в июле 2023 года. Покупателем активов стало ООО «Новые технологии» Игоря Шилова, совладельца сети «Европейский медицинский центр» (EMC). Стоимость сделки составила примерно 1,2 млрд шведских крон или около 10,5 млрд руб. по курсу Банка России на тот момент.

Летом 2024 года «Эссити» сменила название на «Эволюция комфорта», а после бренд русифицировал название Libresse, сменив его на «Либретта».

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Теги
Милена Костерева
Zewa туалетная бумага ребрендинг
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