Производитель Zewa и Libresse в России русифицировал название прокладок
«Эволюция комфорта» — производитель Zewa, Libresse, Tork и TENA в России — сменил название бренда товаров женской гигиены на русифицированный вариант — «Либресс», сообщили в пресс-службе компании.
«Встречайте обновленный «Либресс» на полках магазинов. Это все тот же любимый бренд, ведь изменения коснулись только названия», — говорится в сообщении. Там добавили, что первые прокладки с новым названием поступили в продажу в мае.
Компания «Эволюция комфорта» пообещала оставить без изменений состав и технологии производства.
Бренд туалетной бумаги Zewa сохранит свое название, продукция для защиты при недержании TENA, а также платки и салфетки Tork перейдут на кириллицу в течение 2024 года, пишет «РИА Новости».
Сама «Эволюция комфорта» переименовалась в июне, ее прошлое название — «Эссити». Тогда в компании рассказывали о подготовке ребрендинга части выпускаемых брендов.
С 1994 года эти товары выпускала шведская компания Essity. Производство осуществлялось на фабриках в Светогорске в Ленинградской области, Советске и Веневе в Тульской области. На них работали порядка 1,3 тыс. человек.
После начала военной операции на Украине Essity объявила об уходе с российского рынка из-за «ухудшения условий для ведения бизнеса» и скором повышении цен. К концу 2022 года компания сообщила о локализации производства более 70 товаров.
Бизнес Essity был продан «российским акционерам» в июне 2023 года. По итогам прошедшего года выручка ООО «Эссити» составила 27,1 млрд руб., чистая прибыль — 3,02 млрд руб.
МИД Украины уточнил слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией
На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете
Песков заявил, что готовность Украины к переговорам «идет в унисон» с позицией России
Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова
Ученые призвали Володина не принимать закон о сплошных рубках на Байкале
СК предложил заместить трудовых мигрантов гражданами России
Путин поручил заняться переездом госкомпаний из Москвы в регионы
Бакальчук рассказала РБК свою версию конфликта с супругом. Главное
Алексей Миранчук перейдет в американский футбольный клуб. Подробности