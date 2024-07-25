Производитель Zewa и Libresse в России русифицировал название прокладок

Средства женской гигиены Libresse переименовали в «Либресс». В течение 2024 года производитель пообещал перевести на кириллицу продукцию TENA и Tork, а название туалетной бумаги Zewa оставить без изменений

Фото: пресс-служба «Либресс»

«Эволюция комфорта» — производитель Zewa, Libresse, Tork и TENA в России — сменил название бренда товаров женской гигиены на русифицированный вариант — «Либресс», сообщили в пресс-службе компании.

«Встречайте обновленный «Либресс» на полках магазинов. Это все тот же любимый бренд, ведь изменения коснулись только названия», — говорится в сообщении. Там добавили, что первые прокладки с новым названием поступили в продажу в мае.

Компания «Эволюция комфорта» пообещала оставить без изменений состав и технологии производства.

Бренд туалетной бумаги Zewa сохранит свое название, продукция для защиты при недержании TENA, а также платки и салфетки Tork перейдут на кириллицу в течение 2024 года, пишет «РИА Новости».

Сама «Эволюция комфорта» переименовалась в июне, ее прошлое название — «Эссити». Тогда в компании рассказывали о подготовке ребрендинга части выпускаемых брендов.

С 1994 года эти товары выпускала шведская компания Essity. Производство осуществлялось на фабриках в Светогорске в Ленинградской области, Советске и Веневе в Тульской области. На них работали порядка 1,3 тыс. человек.

После начала военной операции на Украине Essity объявила об уходе с российского рынка из-за «ухудшения условий для ведения бизнеса» и скором повышении цен. К концу 2022 года компания сообщила о локализации производства более 70 товаров.

Бизнес Essity был продан «российским акционерам» в июне 2023 года. По итогам прошедшего года выручка ООО «Эссити» составила 27,1 млрд руб., чистая прибыль — 3,02 млрд руб.