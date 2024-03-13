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Бизнес ,  
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Производитель объяснил исчезновение Alpen Gold с прилавков «Ленты»

Производитель Milka сообщил, что поставки в России идут в обычном режиме
Mondelez поставляет Milka и Alpen Gold партнерам в России в прежнем режиме, а ассортимент «Ленты» — «исключительная прерогатива» торговой сети, сообщили в компании. Ретейлер заявлял, что производителя не устроили предложенные цены

Производитель шоколада Milka и Alpen Gold ООО «Мон'дэлис Русь» (входит в группу компаний Mondelēz International) продолжает поставки всей своей продукции партнерам в России в обычном режиме и в тех же объемах, что и в прошлом году, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Торговая сеть «Лента» ранее сообщила, что Mondelez отказалась поставлять товары в магазины по предложенным закупочным ценам, «которые были бы выгодны нашим покупателям», поэтому часть продукции, в том числе Milka и Alpen Gold, пропали из точек. Остатки товаров можно найти в некоторых магазинах. В «Мон'дэлис Русь», комментируя ситуацию, заявили: «Все решения по товарному ассортименту и ценам реализации в сети «Лента» являются исключительной прерогативой сети «Лента».

Производитель добавил, что если в торговой сети временно нет какой-либо продукции, «покупатель имеет возможность приобрести данный товар в других магазинах».

В «Ленте» объяснили исчезновение из ассортимента Milka и Alpen Gold
Бизнес
Фото:Пётр Ковалев / ТАСС

Mondelez работает в 160 странах, компания владеет брендами 7Days, Alpen Gold, Barni, BelVita, Halls, LU, Milka, Oreo, Toblerone, Tuc и другими. В России у компании есть три завода — фабрика «Большевик», производство в Покрове и фабрика в Великом Новгороде.

После начала военных действий на Украине в феврале 2022 года Mondelez приостановила рекламные проекты в России и временно отказалась от инвестиций, но прекращать работу в стране не стала, за что попала в украинский список «спонсоров войны».

В феврале Reuters написал, что в российском подразделении Mondelez сменилось руководство, генеральным менеджером по России стал Алексей Блинов. В европейском отделении назвали российское «автономной организацией», и отметили, что товары, которые продаются в России, производятся и продаются на месте, «без импорта готовых продуктов из Европы в Россию или экспорта из России в Европу».

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Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Milka Alpen Gold шоколад «Лента» торговая сеть
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