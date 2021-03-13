На открытом в карантин заводе Tesla в США выявили сотни случаев COVID-19

Маск возобновил работу производства под Сан-Франциско в мае прошлого года, несмотря на введенный властями штата карантин. Его поддержал экс-президент Трамп. После этого на заводе произошла вспышка COVID-19

Фото: David Zalubowski / AP

На заводе Tesla Bay Area под Сан-Франциско, который основатель компании Илон Маск демонстративно запустил в мае 2020 года, несмотря на карантинные меры, были выявлены сотни случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные департамента здравоохранения округа Аламида (штат Калифорния).

Об очаге распространения COVID-19 на новом производстве Tesla было известно практически сразу после его открытия. Однако изначально власти не публиковали точные цифры, ссылаясь на закон о защите персональных данных.

Сайт PlainSite, занимающийся раскрытием информации, получил документ, из которого следует, что в мае прошлого года сразу после открытия завода на нем выявили около десяти заболевших. Их число продолжало расти, в декабре количество инфицированных достигло 125 человек.

Как пишет WP, за восемь месяцев работы в 2020 году на Tesla Bay Area зарегистрировали около 450 случаев COVID-19. Всего на заводе работают почти 10 тыс. человек.