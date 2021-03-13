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Пандемия коронавируса ,  
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На открытом в карантин заводе Tesla в США выявили сотни случаев COVID-19

Маск возобновил работу производства под Сан-Франциско в мае прошлого года, несмотря на введенный властями штата карантин. Его поддержал экс-президент Трамп. После этого на заводе произошла вспышка COVID-19
Tesla TSLA $694,32 -0,36% Купить
Фото: David Zalubowski / AP
Фото: David Zalubowski / AP

На заводе Tesla Bay Area под Сан-Франциско, который основатель компании Илон Маск демонстративно запустил в мае 2020 года, несмотря на карантинные меры, были выявлены сотни случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные департамента здравоохранения округа Аламида (штат Калифорния).

Об очаге распространения COVID-19 на новом производстве Tesla было известно практически сразу после его открытия. Однако изначально власти не публиковали точные цифры, ссылаясь на закон о защите персональных данных.

Сайт PlainSite, занимающийся раскрытием информации, получил документ, из которого следует, что в мае прошлого года сразу после открытия завода на нем выявили около десяти заболевших. Их число продолжало расти, в декабре количество инфицированных достигло 125 человек.

Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии
Бизнес
Илон Маск

Как пишет WP, за восемь месяцев работы в 2020 году на Tesla Bay Area зарегистрировали около 450 случаев COVID-19. Всего на заводе работают почти 10 тыс. человек.

В апреле, когда в Калифорнии и других американских штатах ввели санитарные ограничения в связи с пандемией, Маск подверг действия властей резкой критике. Он называл их фашистскими и требовал, чтобы ему разрешили открыть завод Tesla вопреки карантину.

В начале мая бизнесмен пригрозил перенести штаб-квартиру компании и часть производств из Калифорнии в Техас или Неваду. Отказ властей штата позволить ему открыть завод он назвал антиконституционным и противоречащим здравому смыслу.

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Трамп потребовал открыть единственный в США автомобильный завод Tesla
Бизнес
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Через два дня Трамп потребовал от властей Калифорнии разрешить открыть завод. «Калифорния должна позволить Tesla и Илону Маску открыть завод сейчас. Это можно сделать быстро и безопасно», — говорил глава государства.

Сразу после этого Маск в Twitter заявил, что возобновляет производство в Аламида вопреки карантину. Он предупредил, что остается на связи со всеми сотрудниками и попросил в случае каких-либо действий со стороны властей, например, арестов, связываться с ним напрямую.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
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