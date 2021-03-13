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В США временно отменили запрет на сотрудничество с Xiaomi

В январе китайскую компанию внесли в черный список, объявив угрозой нацбезопасности из-за сотрудничества с китайскими властями. Суд Вашингтона нашел эти выводы Минобороны бездоказательными
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Федеральный суд США в пятницу временно приостановил действие запрета на инвестирование и сотрудничество с китайским производителем смартфонов Xiaomi, сообщает Reuters.

В январе при предыдущем президенте Дональде Трампе Пентагон внес Xiaomi и еще восемь китайских компаний в черный список. По мнению американских властей, они контролируются или сотрудничают с военно-промышленным комплексом и спецслужбами КНР. Санкции предполагали запрет на любые финансовые операции со стороны граждан и компаний из США. Кроме того, американские физически и юридические лица должны были к определенному сроку продать свои доли в Xiaomi.

После этого китайская компания обратилась в суд Вашингтона, заявив, что включение в черный список является неконституционным действием, и что власти США не предоставили никаких доказательств причастности Xiaomi к спецслужбам.

США внесли в санкционный список Xiaomi и еще восемь китайских компаний
Политика
Фото:Abhishek N. Chinnappa / Reuters

12 марта окружной судья США Рудольф Контрерас пришел к выводу, что выводы Пентагона об угрозе Xiaomi для национальных интересов страны были бездоказательными. В компании поприветствовали такое решение.

В 2019 году Минторг США внес в черный список китайскую компанию Huawei, объявив ее угрозой для национальной безопасности. Трамп утверждал, что разведка обладает доказательствами о предоставлении корпорацией данных пользователей производимых ею гаджетов разведке КНР.

СМИ узнали о возвращении сервисов Google в смартфоны Honor
Технологии и медиа
Фото:Sean Gallup / Getty Images

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После этого с Huawei прекратил сотрудничать Google, со смартфонов и планшетов этой марки, а также марки Honor (дочка Huawei) пропали все онлайн-сервисы американского IT-гиганта.

В ноябре 2020 года Honor продали компании Shenzhen Zhixin New Information Technology Co и таким образом вывели из-под действия санкций. В январе 2021-го «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал, что на смартфоны из новой линейки Honor вернутся сервисы Google.

Автор
Михаил Котляр
США инвестиции Xiaomi суд
Материалы по теме
СМИ узнали о возвращении сервисов Google в смартфоны Honor
Технологии и медиа
Huawei объявила о продаже бренда смартфонов Honor
Технологии и медиа
США внесли в санкционный список Xiaomi и еще восемь китайских компаний
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