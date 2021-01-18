СМИ узнали о возвращении сервисов Google в смартфоны Honor

Новая линейка телефонов Honor выйдет весной. Ожидается, что на ней будут установлены сервисы Google. Это стало возможным после того, как материнская Huawei, которая оказалась под санкциями США, продала Honor сторонней компании

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Новая линейка смартфонов бренда Honor, который Huawei продала сторонней компании в 2020 году, выйдет с сервисами Google, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.

На новых устройствах не будет стоять магазин приложений Huawei AppGallery, но на моделях, вышедших ранее, он сохранится.

Новую линейку Honor планирует представить весной 2021 года, телефоны появятся в продаже в том числе в России.

Google перестала сотрудничать с Huawei и Honor после того, как в 2019 году президент США Дональд Трамп разрешил блокировать покупку оборудования, которое представляет угрозу национальной безопасности. Также Минторг США внес Huawei в черный список. В итоге в ноябре Huawei объявила о продаже Honor, покупателем стала Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Это позволило вывести смартфоны Honor из-под ограничений, которые наложены на Huawei.

«Потребительский бизнес Huawei в последнее время находится под огромным давлением. <...> Эта сделка поможет продавцам и поставщикам Honor пережить трудное время», — объясняла тогда корпорация.