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СМИ узнали о возвращении сервисов Google в смартфоны Honor

Новая линейка телефонов Honor выйдет весной. Ожидается, что на ней будут установлены сервисы Google. Это стало возможным после того, как материнская Huawei, которая оказалась под санкциями США, продала Honor сторонней компании
Alphabet GOOGL $1 725,58 -0,43% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Новая линейка смартфонов бренда Honor, который Huawei продала сторонней компании в 2020 году, выйдет с сервисами Google, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.

На новых устройствах не будет стоять магазин приложений Huawei AppGallery, но на моделях, вышедших ранее, он сохранится.

Новую линейку Honor планирует представить весной 2021 года, телефоны появятся в продаже в том числе в России.

Google перестала сотрудничать с Huawei и Honor после того, как в 2019 году президент США Дональд Трамп разрешил блокировать покупку оборудования, которое представляет угрозу национальной безопасности. Также Минторг США внес Huawei в черный список. В итоге в ноябре Huawei объявила о продаже Honor, покупателем стала Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Это позволило вывести смартфоны Honor из-под ограничений, которые наложены на Huawei.

«Потребительский бизнес Huawei в последнее время находится под огромным давлением. <...> Эта сделка поможет продавцам и поставщикам Honor пережить трудное время», — объясняла тогда корпорация.

Huawei объявила о продаже бренда смартфонов Honor
Технологии и медиа
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Помимо этого «Коммерсантъ» пишет, что в январе продажи смартфонов Huawei и Honor стали диверсифицированными. Так, на прошлой неделе сайт Huawei перестал работать, в сообщении на странице это объяснялось техническими работами. Позже модели Honor пропали с сайта Huawei, они представлены на отдельном сайте.

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Источник газеты на рынке сообщает, что на фоне санкций США в отношении Huawei продажи Honor в России сократились. В 2020 году доля продаж этих смартфонов в штуках составляла 21% (против 24,6% в 2019 году), в денежном отношении — 14% (против 19% годом ранее).

В «М.Видео—Эльдорадо» газете рассказали, что по продажам в штуках телефоны Honor занимают второе место после Samsung, по деньгам — третье после Samsung и Apple.

Эксперты считают, что возвращение к сервисам Google поможет росту спроса на смартфоны Honor. Такую мысль, например, высказал директор департамента «Мобильные средства связи и умный дом» компании «Марвел-Дистрибуция» Павел Вьюков.

Минторг США внесет Huawei и ряд связанных с ней компаний в черный список
Политика
Фото:Kin Cheung / AP

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин тоже считает, что это может помочь, но оговаривается, что при этом необходима активная маркетинговая поддержка. Он полагает, что отказ Honor от AppGallery может снизить интерес к этой платформе, что, в свою очередь, может сказаться на продажах Huawei.

Директор по работе с корпоративными клиентами Redmadrobot Дмитрий Панкрушев, в свою очередь, уверен, что у AppGallery есть своя аудитория и партнеры. Он также указывает на то, что Honor не обязательно выбирать один магазин приложений, и приводит в пример Samsung и Xiaomi, которые используют свои магазины параллельно с Google.

Автор
Мария Лисицына
Huawei смартфоны Google Play Google
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