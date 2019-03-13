Forbes назвал богатейших российских холостяков

Журнал Forbes представил рейтинг богатейших холостяков России. В списке 14 человек, включая Михаила Фридмана, Романа Абрамовича, Михаила Прохорова и Олега Дерипаску, о разводе которого стало известно в 2018 году

Михаил Фридман (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Forbes опубликовал рейтинг неженатых бизнесменов из списка богатейших россиян. В списке российских миллиардеров, который журнал обновил на прошлой неделе, 98 человек. Среди них, как теперь подсчитал Forbes, 14 человек либо разведены, либо еще не были женаты.

Самым богатым холостяком России, по версии журнала Forbes, в 2018 году стал основной владелец холдинга LetterOne и «Альфа-Групп» Михаил Фридман с состоянием $15,1 млрд (восьмое место в рейтинге самых состоятельных россиян). Фридман был разведен более десяти лет назад, у него четверо детей.

На втором месте в списке богатейших холостяков России оказался 52-летний Роман Абрамович с состоянием $12,4 млрд (у него 11-е место в глобальном рейтинге Forbes). Абрамович также разведен, у него семеро детей.

Тройку лидеров замыкает Михаил Прохоров с $9,8 млрд. 53-летний бизнесмен в рейтинге богатейших россиян занимает 13-ю строчку. Официально бизнесмен никогда не был женат.

В рейтинг холостых миллиардеров Forbes также вошли: