Бизнес , 18:44
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Forbes назвал богатейших российских холостяков
Журнал Forbes представил рейтинг богатейших холостяков России. В списке 14 человек, включая Михаила Фридмана, Романа Абрамовича, Михаила Прохорова и Олега Дерипаску, о разводе которого стало известно в 2018 году
Михаил Фридман
Forbes опубликовал рейтинг неженатых бизнесменов из списка богатейших россиян. В списке российских миллиардеров, который журнал обновил на прошлой неделе, 98 человек. Среди них, как теперь подсчитал Forbes, 14 человек либо разведены, либо еще не были женаты.
- Самым богатым холостяком России, по версии журнала Forbes, в 2018 году стал основной владелец холдинга LetterOne и «Альфа-Групп» Михаил Фридман с состоянием $15,1 млрд (восьмое место в рейтинге самых состоятельных россиян). Фридман был разведен более десяти лет назад, у него четверо детей.
- На втором месте в списке богатейших холостяков России оказался 52-летний Роман Абрамович с состоянием $12,4 млрд (у него 11-е место в глобальном рейтинге Forbes). Абрамович также разведен, у него семеро детей.
- Тройку лидеров замыкает Михаил Прохоров с $9,8 млрд. 53-летний бизнесмен в рейтинге богатейших россиян занимает 13-ю строчку. Официально бизнесмен никогда не был женат.
В рейтинг холостых миллиардеров Forbes также вошли:
- 52-летний Дмитрий Рыболовлев с состоянием $6,8 млрд (разведен, у него двое детей);
- 63-летной Петр Авен с состоянием $5,3 млрд (вдовец, супруга Елена умерла в 2015 году, отец двоих детей);
- 47-летний отец двоих детей и партнер-учредитель Московской школы управления «Сколково» Сергей Попов с состоянием $4,5 млрд;
- 51-летний Олег Дерипаска, о разводе которого стало известно в 2018 году. У Дерипаски двое детей, его состояние Forbes оценивает $3,6 млрд.