Aviasales опроверг сообщение о подготовке к продаже
Агрегатор авиабилетов Aviasales не готовится к продаже, сообщили РБК в пресс-службе компании.
«Менеджмент и акционеры Aviasales не ведут переговоров о продаже компании и не готовят продажу», — сказано в сообщении.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Aviasales выставили на продажу за сумму более 23 млрд руб. Источники уточнили, что процесс пока в стадии подготовки, конкретных переговоров с заинтересованными сторонами еще не проводилось.
В Aviasales заявили изданию, что «менеджмент и акционеры не в курсе планов купить компанию неназванными участниками рынка». Инвестбанкир Илья Шумов оценил стоимость сервиса минимум в $300 млн (более 23 млрд руб.), отметив, что объективной оценке стоимости мешает нахождение значительной доли бизнеса за рубежом. По словам собеседника газеты, сложная структура владения, зарубежные активы и высокая цена могут затруднить продажу.
В октябре 2023 года Роскомнадзор включил зарегистрированную в Гонконге Go Travel Un Limited, владельца Aviasales, в список компаний, подлежащих «приземлению». Закон о «приземлении» вступил в силу в России в 2022 году. Он обязывает иностранные IT-компании с суточной аудиторией в стране более 500 тыс. пользователей открыть официальные представительства (филиалы) в России.
Согласно данным Роскомнадзора от 2024 года, Go Travel Un Limited выполнила все требования закона. Представитель поисковика сообщал, что компания старается соблюдать законодательство всех стран, в которых присутствует.
Сервис Aviasales был основан в 2007 году. В России его основное юрлицо — ООО «Авиасейлс Медиа», чьим акционером выступает кипрская Go Travel (Cyprus) LTD.
