Владелец Aviasales «приземлился» в России

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Владелец сервиса для поиска авиабилетов «Авиасейлс» гонконгская компания Go Travel Un Limited выполнила все требования закона «о приземлении», свидетельствуют данные сайта Роскомнадзора.

Речь идет о законе «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», по которому с 1 января 2022 года зарубежные IТ-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны были открыть в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо; зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на ресурсе электронную форму для обратной связи. Тем, кто откажется выполнить требования, грозят запрет на рекламу, прием платежей от российских физических и юридических лиц и другие ограничения, вплоть до блокировки ресурса в России.

Сервис «Авиасейлс» был основан в 2007 году. В России его основное юрлицо — ООО «Авиасейлс Медиа», чьим акционером выступает кипрская Go Travel (Cyprus) LTD.

Представитель поисковика сообщил, что компания старается соблюдать законодательство всех стран, в которых присутствует.

Изначально под требование закона подпали 13 компаний, в том числе Apple и Google. Затем список был расширен. В него попали еще 12 компаний — иностранных провайдеров хостинга и «Авиасейлс».

Выполнили все требования Apple, AliExpress, владельцы сервисов Likeme и Viber. Частично «приземлились» Google, TikTok, Zoom и др. Некоторые компании, такие как Telegram, Discord, Wikimedia, не выполнили ни одно из требований закона.