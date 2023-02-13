«Коммерсантъ» узнал об уходе EKE и продаже комплекса в Петербурге

Группа RBI Эдуарда Тиктинского купит у финского концерна недостроенный офисно-гостиничный комплекс San Gally Park на Лиговском проспекте, пишет газета

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Финский концерн EKE полностью покидает Россию и продает недостроенный офисно-гостиничный комплекс San Gally Park на Лиговском проспекте в центре Санкт-Петербурга группе RBI Эдуарда Тиктинского, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости. Проект на данный момент реализован на 30%.

По словам одного из собеседников издания, стороны достигли предварительного соглашения. В EKE и RBI отказались от комментариев.

Управляющий партнер Fizika Development Александр Кравцов оценивает сделку между RBI и EKE в 3–4 млрд руб., управляющий партнер «IPG Россия» Иван Починщиков — в 5–6 млрд руб. По оценкам руководителя отдела продаж Yard Group Дины Булыченко, в строительство потребуется вложить дополнительно около 150 тыс. руб. за 1 кв. м.

Концерн EKE, принадлежащий семье основателя компании Бертеля Экенгрена, построил в Петербурге бизнес-центр Pulkovo Sky рядом с международным аэропортом Пулково-2 площадью более 80 тыс. кв. м в 2007–2009 годах, а также жилой комплекс «Две эпохи» на Васильевском острове в 2016–2018 годах. Компания строила еще в Советском Союзе. Ее выручка в 2021 году составила €135,5 млн. Pulkovo Sky приобрел у EKE и Vicus фонд Balchug Capital, основанный армянским бизнесменом Давидом Амаряном.

ЕКЕ выкупил территорию бывшего чугунолитейного завода Сан-Галли на Лиговском проспекте у австрийской Strabag в 2017 году, чтобы построить там три бизнес-центра общей площадью 47 тыс. кв. м и четырехзвездочную гостиницу. Инвестиции в проект оценивались в €120 млн. Строительство началось в 2021 году, завершить работы собирались к 2024 году. Однако весной прошлого года, после начала военных действий на Украине, финское издание Rakennuslehti сообщило о приостановке проекта.

RBI — девелоперская компания из Петербурга, основанная в 1993 году. Она принадлежит Эдуарду Тиктинскому. Выручка RBI в 2021 году составила 13 млрд руб., чистая прибыль — 2,3 млрд руб.