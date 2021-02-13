Вдове Босова не удалось наложить арест на бумаги акционера «Сибантрацита»

Ходатайство об обеспечительных мерах было подано одновременно с иском, оспаривающим соглашение «Аллтека» с «А-Проперти» о продаже «Сибантрацита»

Катерина Босов (Фото: sibanthracite.ru)

Арбитражный суд Москвы отказал вдове Дмитрия Босова Катерине в принятии обеспечительных мер — наложении ареста на акции «Аллтека» в рамах иска, который она направила в арбитраж еще в декабре 2020 года, сообщается в карточке дела.

Она требовала наложить запрет на регистрацию перехода доли в уставном капитале «Аллтека», а также на запрет акционерному обществу и его участникам совершать сделки, направленные на перераспределение, отчуждение или уменьшение доли, принадлежащей Дмитрию Босову.

«Вопреки данным требованиям заявитель не представил доказательств (документально не обосновал) причины обращения с заявлением об обеспечении требования конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, и не представил доказательств, подтверждающих его доводы», — следует из определения. В связи с этим суд не увидел оснований для принятия мер по обеспечению иска.

Ранее, 8 февраля, стало известно, что «А-Проперти» Альберта Авдоляна договорилась о приобретении самого крупного актива Босова — угольной компании «Сибантрацит». Два источника, близких к руководству «Сибантрацита», сообщили РБК, что «А-Проперти» предложила за актив более $1 млрд (с учетом долгов «Сибантрацита»)

Через три дня,11 февраля, Катерина Босов оспорила сделку в арбитраже Москвы и Одинцовском суде. Одновременно она подала ходатайство об обеспечительных мерах — наложении ареста на акции «Аллтека», в рамах другого иска, который она направила в арбитраж еще в декабре 2020 года. Повод для декабрьского иска — требование предоставить документы «Аллтека», которые вдова Босова запросила как совладелец компании.