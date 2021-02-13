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Вдове Босова не удалось наложить арест на бумаги акционера «Сибантрацита»

Ходатайство об обеспечительных мерах было подано одновременно с иском, оспаривающим соглашение «Аллтека» с «А-Проперти» о продаже «Сибантрацита»
Катерина Босов
Катерина Босов (Фото: sibanthracite.ru)

Арбитражный суд Москвы отказал вдове Дмитрия Босова Катерине в принятии обеспечительных мер — наложении ареста на акции «Аллтека» в рамах иска, который она направила в арбитраж еще в декабре 2020 года, сообщается в карточке дела.

Она требовала наложить запрет на регистрацию перехода доли в уставном капитале «Аллтека», а также на запрет акционерному обществу и его участникам совершать сделки, направленные на перераспределение, отчуждение или уменьшение доли, принадлежащей Дмитрию Босову.

«Вопреки данным требованиям заявитель не представил доказательств (документально не обосновал) причины обращения с заявлением об обеспечении требования конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, и не представил доказательств, подтверждающих его доводы», — следует из определения. В связи с этим суд не увидел оснований для принятия мер по обеспечению иска.

Ранее, 8 февраля, стало известно, что «А-Проперти» Альберта Авдоляна договорилась о приобретении самого крупного актива Босова — угольной компании «Сибантрацит». Два источника, близких к руководству «Сибантрацита», сообщили РБК, что «А-Проперти» предложила за актив более $1 млрд (с учетом долгов «Сибантрацита»)

Через три дня,11 февраля, Катерина Босов оспорила сделку в арбитраже Москвы и Одинцовском суде. Одновременно она подала ходатайство об обеспечительных мерах — наложении ареста на акции «Аллтека», в рамах другого иска, который она направила в арбитраж еще в декабре 2020 года. Повод для декабрьского иска — требование предоставить документы «Аллтека», которые вдова Босова запросила как совладелец компании.

Вдова Босова оспорила сделку по продаже угольного бизнеса за $1 млрд
Бизнес
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Заявленные обеспечительные меры не связаны с предметом иска и не соразмерны исковым требованиям о предоставлении документов, заявили РБК в «Аллтеке». «Более того, заявленные меры ущемляют интересы третьих лиц. Их целью является препятствование вступлению в законные права остальных наследников и нарушение работы компании», — указали в компании.

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По данным ЕГРЮЛ, вдове Босова сейчас принадлежит половина пакета бизнесмена в «Аллтеке» (43,285 из 86,57%), которую она оформила на себя как супружескую долю в августе 2020 года — через три месяца после смерти мужа. Но это оспорили мать и четверо сыновей Босова от двух первых браков. 25 ноября Одинцовский городской суд Московской области удовлетворил их иск, признав незаконным переход Катерине более 43% группы. В понедельник, 8 февраля, Московский областной суд поддержал это решение, отклонив апелляцию Катерины Босов. С этого момента оно вступило в законную силу, говорил РБК представитель «Аллтека».

После решения апелляционного суда вся доля Босова (86,57%) должна перейти в наследственную массу и быть распределена поровну среди его наследников. У бизнесмена восемь наследников (мать и отец, четверо сыновей, а также Катерина и ее совместная с Босовым дочь), каждый из них может претендовать на 10,82% «Аллтека». Оставшиеся 13,43% — у давних партнеров Босова: главы «Аллтека» и председателя совета директоров «Сибантрацита» Дмитрия Аги (7,9% группы), Игоря Макарова (3,16%) и Олега Шемшука (2,37%).

Самый крупный актив Босова — «Сибантрацит» — мировой лидер по добыче и экспорту антрацита и крупнейший в России производитель металлургических углей. В 2019 году компания добыла 23,7 млн т угля и антрацита, запасы месторождений компании достигают 468,1 млн т.

Авторы
Анастасия Батманова, Светлана Бурмистрова
Дмитрий Босов Сибантрацит
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