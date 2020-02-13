«Газпром» из-за вируса перевел переговоры с Китаем в дистанционный режим

Переговоры с Китаем о новых маршрутах поставки российского газа переведены в дистанционный режим, так как сотрудникам китайских компаний рекомендовано не выходить из дома

Фото: Максим Шеметов / Reuters

«Газпром» продолжает обсуждать с китайскими партнерами новые маршруты поставок российского газа, однако теперь они проходят в дистанционном формате. Об этом заявила глава «Газпром экспорта» и зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова.

«Есть временные рекомендации Министерства здравоохранения Китая служащим государственных компаний находиться дома и не посещать места массового сбора населения», — сказала она, отметив, что в связи с этим переговоры ведутся «в том числе при помощи средств видеокоммуникации».

Ранее Бурмистрова сказала, что переговоры с Китаем «по объективным причинам приостановлены до момента, когда необходимые меры будут предприняты правительством по решению проблемы коронавируса». Однако позднее она заявила, что журналисты неверно ее поняли и речь идет только о приостановке очного диалога на время карантина.

«Так что не волнуйтесь, переговоры продолжаются», — добавила Бурмистрова.