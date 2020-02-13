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«Газпром» из-за вируса перевел переговоры с Китаем в дистанционный режим

Переговоры с Китаем о новых маршрутах поставки российского газа переведены в дистанционный режим, так как сотрудникам китайских компаний рекомендовано не выходить из дома
Газпром GAZP ₽234,65 -1,42% Купить
Фото: Максим Шеметов / Reuters

«Газпром» продолжает обсуждать с китайскими партнерами новые маршруты поставок российского газа, однако теперь они проходят в дистанционном формате. Об этом заявила глава «Газпром экспорта» и зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова.

«Есть временные рекомендации Министерства здравоохранения Китая служащим государственных компаний находиться дома и не посещать места массового сбора населения», — сказала она, отметив, что в связи с этим переговоры ведутся «в том числе при помощи средств видеокоммуникации».

Ранее Бурмистрова сказала, что переговоры с Китаем «по объективным причинам приостановлены до момента, когда необходимые меры будут предприняты правительством по решению проблемы коронавируса». Однако позднее она заявила, что журналисты неверно ее поняли и речь идет только о приостановке очного диалога на время карантина.

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«Так что не волнуйтесь, переговоры продолжаются», — добавила Бурмистрова.

Она также отметила, что пик распространения коронавируса уже прошел, однако рекомендация сотрудникам китайских крупных компаний работать из дома и не участвовать активно во встречах и переговорах пока действует, из-за чего отменяется большое число самых разных конференций в разных отраслях.

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Эпидемия COVID-19 началась в Китае в конце 2019 года. По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, к концу 12 февраля от болезни в стране умерли 1367 человек, общее число заражений приблизилось к 60 тыс. Распространение инфекции вынудило власти объявить в нескольких городах страны карантин, ряд промышленных предприятий прекратил свою работу.

Авторы: Людмила Подобедова, Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Китай, «Газпром»
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Власти Китая сообщили о более чем 250 умерших от коронавируса за сутки
Общество
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