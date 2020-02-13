«Газпром» остановил диалог о новых путях поставки газа в КНР из-за вируса

Ведущиеся с Китаем переговоры о новых маршрутах поставки российского газа приостановлены из-за эпидемии коронавируса COVID-19 в этой стране. Об этом сообщила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

«На сегодняшний день эти переговоры по объективным причинам приостановлены до момента, когда необходимые меры будут предприняты по решению проблемы коронавируса», — сказала Бурмистрова.

Ранее «Газпром» заявлял, что «ситуация с коронавирусом в Китае никак не повлияла на экспорт газа по «Силе Сибири».

Эпидемия COVID-19 началась в Китае в конце 2019 года. По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, в концу 12 февраля от болезни в стране умерло 1367 человек, общее число заражений приблизилось к 60 тыс. Распространение инфекции вынудило власти объявить в нескольких городах страны карантин, ряд промышленных предприятий прекратил свою работу.