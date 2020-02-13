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Бизнес ,  
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На российском пивном рынке впервые за 24 года произошла смена лидера

Первую позицию утратила «Балтика». Ее сместила компания, которая производит пиво под брендами «Клинское» и «Старый мельник». На третьем по-прежнему находится голландская Heineken
Фото: ТАСС

На пивном рынке России впервые за более чем 20 лет сменился лидер. По итогам 2019 года первое место заняла компания AB InBev Efes, которая обошла многолетнего лидера — «Балтику» (входит в Carlsberg Group). Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники двух пивоваренных компаний, ссылаясь на данные исследовательского агентства Nielsen и государственной системы учета ЕГАИС. При этом конкретные цифры они сообщать не стали.

Компания «Балтика», производящая пиво под брендами «Балтика», Carlsberg, Tuborg, Zatecky Gus и др. с 1996 года, по ее данным, являлась бессменным лидером российского рынка. В компании отказались прокомментировать изданию потерю первого места. В свою очередь, президент компании Ларс Леманн передал через пресс-службу, что руководство не удовлетворено показателями минувшего года, поскольку доля компании снизилась с 30% в 2018 году до 27%. Глава «Балтики» добавил, что в 2019 году, и в особенности во второй его половине, ценовая конкуренция была крайне напряженной.

По его словам, продажи упали на 8% — в первую очередь из-за сокращения реализации недорогой продукции. При этом выручка на единицу проданного пива выросла на 3%. Это произошло за счет роста цен и увеличения продаж крафтового пива и специальных сортов. Как итог, доля недорогой продукции сократилась, а продажи премиальных брендов, наоборот, выросли, констатировал Леманн.

Компания AB InBev Efes (производит пиво под брендами «Клинское», «Старый мельник», «Сибирская корона», Bud, Hoegaarden и др.) появилась после объединения бизнесов в России и на Украине крупнейшего в мире производителя пива Anheuser-Busсh InBev и турецкого Anadolu Efes. Это стало следствием слияния AB InBev с SABMiller в 2016 году. В итоге AB InBev получила 24% акций Anadolu Efes. На момент объявления о создании AB InBev Efes в 2017 году их суммарная доля в России составляла 27%. Компания занимала второе место на российском рынке.

Третьим по величине производителем пива в стране является голландская компания Heineken. По данным Nielsen, учитывающим только продажи в городах (78% рынка), доля компании в минувшем году составила 13,3%.

Автор: Михаил Юшков
Теги: пиво, «Балтика», Carlsberg
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