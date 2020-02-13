На российском пивном рынке впервые за 24 года произошла смена лидера
На пивном рынке России впервые за более чем 20 лет сменился лидер. По итогам 2019 года первое место заняла компания AB InBev Efes, которая обошла многолетнего лидера — «Балтику» (входит в Carlsberg Group). Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники двух пивоваренных компаний, ссылаясь на данные исследовательского агентства Nielsen и государственной системы учета ЕГАИС. При этом конкретные цифры они сообщать не стали.
Компания «Балтика», производящая пиво под брендами «Балтика», Carlsberg, Tuborg, Zatecky Gus и др. с 1996 года, по ее данным, являлась бессменным лидером российского рынка. В компании отказались прокомментировать изданию потерю первого места. В свою очередь, президент компании Ларс Леманн передал через пресс-службу, что руководство не удовлетворено показателями минувшего года, поскольку доля компании снизилась с 30% в 2018 году до 27%. Глава «Балтики» добавил, что в 2019 году, и в особенности во второй его половине, ценовая конкуренция была крайне напряженной.
По его словам, продажи упали на 8% — в первую очередь из-за сокращения реализации недорогой продукции. При этом выручка на единицу проданного пива выросла на 3%. Это произошло за счет роста цен и увеличения продаж крафтового пива и специальных сортов. Как итог, доля недорогой продукции сократилась, а продажи премиальных брендов, наоборот, выросли, констатировал Леманн.
Компания AB InBev Efes (производит пиво под брендами «Клинское», «Старый мельник», «Сибирская корона», Bud, Hoegaarden и др.) появилась после объединения бизнесов в России и на Украине крупнейшего в мире производителя пива Anheuser-Busсh InBev и турецкого Anadolu Efes. Это стало следствием слияния AB InBev с SABMiller в 2016 году. В итоге AB InBev получила 24% акций Anadolu Efes. На момент объявления о создании AB InBev Efes в 2017 году их суммарная доля в России составляла 27%. Компания занимала второе место на российском рынке.
Третьим по величине производителем пива в стране является голландская компания Heineken. По данным Nielsen, учитывающим только продажи в городах (78% рынка), доля компании в минувшем году составила 13,3%.