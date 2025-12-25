 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Глава Минздрава сообщил подробности эксперимента с передвижными аптеками

Минздрав рассматривает идею эксперимента с передвижными аптеками
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Министерство здравоохранения России предполагает провести в стране эксперимент с передвижными аптеками, которые будут обслуживать труднодоступные населенные пункты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы рассматриваем такой вариант. Самое главное: создать все условия, чтобы не было нарушения качества, потому что большинство препаратов имеют жесткие условия по хранению, по температурным режимам, по влажности», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС). Он уточнил, что мобильные аптечные пункты, которые будут задействованы в пилотном проекте, должны быть «технологически очень грамотно освещены с мониторингом этих показателей».

Эксперимент предполагает запуск мобильных аптечных пунктов на автомобилях, которые будут обслуживать отдаленные и труднодоступные точки, где отсутствуют стационарные аптеки. Мобильные аптечные пункты смогут продавать ограниченный перечень лекарств, исключая психотропные препараты, сильнодействующие вещества и препараты, требующие особых условий хранения.

Весной 2024 года Росздравнадзор провел эксперимент «Передвижные аптечные пункты» в трех регионах — Краснодарском и Красноярском краях, а также в Хакасии.

Правительство России поддержало идею федерального эксперимента. В декабре группа депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму соответствующий законопроект. Предполагается, что программа будет реализоваться в течение трех лет — с 1 июня 2026 года. Включение регионов в эксперимент будет зависеть от ходатайств губернаторов.

Анастасия Карева
аптеки лекарства Минздрав Деревни Россия Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
политик, министр здравоохранения России
9 января 1967 года
