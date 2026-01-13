Бакальчука выдвинули в совет директоров «ВсеИнструменты.ру»
Бизнесмен Владислав Бакальчук, бывший муж основательницы Wildberries Татьяны Ким, вошел в список кандидатур в совет директоров ПАО «ВИ.ру» — владельца онлайн-платформы «ВсеИнструменты.ру», следует из данных раскрытия корпоративной информации. Решение принято на заседании совета директоров 12 января.
Общее собрание акционеров по вопросу избрания обновленного состава совета директоров должно пройти 3 февраля.
Представитель «ВсеИнструменты.ру» пояснил РБК, что Бакальчук в качестве независимого директора будет участвовать в работе совета директоров, «внося вклад за счет своей экспертизы и многолетнего опыта в развитии крупных e-commerce бизнесов», а также будет вовлечен в обсуждение ключевых стратегических вопросов и приоритетов компании.
Он давно знаком с основателем компании и его бизнесом и считает «ВсеИнструменты.ру» «значимым игроком на российском рынке электронной коммерции с сильной командой, выстроенным корпоративным управлением и потенциалом дальнейшего роста», у Бакальчука и основателя «ВсеИнструменты.ру» Виктора Кузнецова схожие взгляды на развитие бизнеса и рынка, отметил собеседник РБК.
РБК направил запрос Владиславу Бакальчуку.
Среди кандидатов также входившие ранее в состав совета директоров Олег Безумов, Роман Ершов, Вадим Кузин, Андрей Луннов, Валентин Фахрутдинов, Роман Школлер, Мария Шмелева и сам основатель компании. В ноябре прошлого года Шмелева была утверждена на должность генерального директора ООО «ВсеИнструменты.ру». Фахрутдинов, занимавший этот пост, покинет компанию и будет заниматься собственными проектами, сообщали в «ВИ.ру».
ПАО «ВИ.ру» в январе—сентябре 2025 года увеличило выручку на 11,7%, до 134,3 млрд руб. За 2024-й выручка «ВсеИнструменты.ру» составила 170,1 млрд руб., что на 28,1% превышает показатель предыдущего года.
В сентябре прошлого года Бакальчук стал главным исполнительным директором в операционной компании сети «М.Видео-Эльдорадо» — ООО «МВМ». В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» сообщали, что он займется цифровой трансформацией компании.
В ООО «Вайлдберриз» Бакальчуку принадлежал 1%, Ким — остальные 99%. В июне 2024 года маркетплейс и крупнейший оператор наружной рекламы Russ объявили о планах «объединения с целью создания цифровой торговой платформы». В июле они зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ». Учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» — 65% РВБ и ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор») — 35%.
Бакальчук публично выступил против объединения с Russ. Ким заявила, что решение приняла сама, и вскоре объявила о разводе с мужем. В феврале 2025 года супруги официально расторгли брак.
В декабре бизнесмен продал 1% в ООО «Вайлдберриз». Теперь все 100% принадлежат Ким.
