 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Бакальчука выдвинули в совет директоров «ВсеИнструменты.ру»

Бывший муж основательницы Wildberries Татьяны Ким вошел в список кандидатур в совет директоров ПАО «ВИ.ру» — владельца онлайн-платформы «ВсеИнструменты.ру»
«ВИ.ру» VSEH ₽72,32 +0,49% Купить
Владислав Бакальчук
Владислав Бакальчук (Фото: WBakalchuk / Telegram)

Бизнесмен Владислав Бакальчук, бывший муж основательницы Wildberries Татьяны Ким, вошел в список кандидатур в совет директоров ПАО «ВИ.ру» — владельца онлайн-платформы «ВсеИнструменты.ру», следует из данных раскрытия корпоративной информации. Решение принято на заседании совета директоров 12 января.

Общее собрание акционеров по вопросу избрания обновленного состава совета директоров должно пройти 3 февраля.

Представитель «ВсеИнструменты.ру» пояснил РБК, что Бакальчук в качестве независимого директора будет участвовать в работе совета директоров, «внося вклад за счет своей экспертизы и многолетнего опыта в развитии крупных e-commerce бизнесов», а также будет вовлечен в обсуждение ключевых стратегических вопросов и приоритетов компании.

Он давно знаком с основателем компании и его бизнесом и считает «ВсеИнструменты.ру» «значимым игроком на российском рынке электронной коммерции с сильной командой, выстроенным корпоративным управлением и потенциалом дальнейшего роста», у Бакальчука и основателя «ВсеИнструменты.ру» Виктора Кузнецова схожие взгляды на развитие бизнеса и рынка, отметил собеседник РБК.

РБК направил запрос Владиславу Бакальчуку.

Среди кандидатов также входившие ранее в состав совета директоров Олег Безумов, Роман Ершов, Вадим Кузин, Андрей Луннов, Валентин Фахрутдинов, Роман Школлер, Мария Шмелева и сам основатель компании. В ноябре прошлого года Шмелева была утверждена на должность генерального директора ООО «ВсеИнструменты.ру». Фахрутдинов, занимавший этот пост, покинет компанию и будет заниматься собственными проектами, сообщали в «ВИ.ру».

ПАО «ВИ.ру» в январе—сентябре 2025 года увеличило выручку на 11,7%, до 134,3 млрд руб. За 2024-й выручка «ВсеИнструменты.ру» составила 170,1 млрд руб., что на 28,1% превышает показатель предыдущего года.

Бакальчук отозвал иск к Ким о детях
Общество
Владислав Бакальчук

В сентябре прошлого года Бакальчук стал главным исполнительным директором в операционной компании сети «М.Видео-Эльдорадо» — ООО «МВМ». В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» сообщали, что он займется цифровой трансформацией компании.

В ООО «Вайлдберриз» Бакальчуку принадлежал 1%, Ким — остальные 99%. В июне 2024 года маркетплейс и крупнейший оператор наружной рекламы Russ объявили о планах «объединения с целью создания цифровой торговой платформы». В июле они зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ». Учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» — 65% РВБ и ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор») — 35%.

Бакальчук публично выступил против объединения с Russ. Ким заявила, что решение приняла сама, и вскоре объявила о разводе с мужем. В феврале 2025 года супруги официально расторгли брак.

В декабре бизнесмен продал 1% в ООО «Вайлдберриз». Теперь все 100% принадлежат Ким.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова, Екатерина Шокурова Екатерина Шокурова
При участии
Александр Ситюков
Владислав Бакальчук Совет директоров
Татьяна Ким фото
Татьяна Ким
предприниматель, основательница Wildberries
16 октября 1975 года
Материалы по теме
Ким и Бакальчук заключили мировое соглашение по разделу имущества
Бизнес
Бакальчука обязали выплатить Татьяне Ким 217 млн руб.
Бизнес
WB через суд потребовала от компании Бакальчука ₽42 млрд
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 18:09
Минобороны сообщило о 40 сбитых за пять часов беспилотниках Политика, 18:48
Чем известен бывший премьер и экс-министр обороны Украины Шмыгаль 18:46
Rostic's опроверг сообщения о массовом закрытии ресторанов в Москве Бизнес, 18:40
Клуб РПЛ отправил в отставку главного тренера Спорт, 18:38
Анализ конкурентов и целевой аудитории: проверенные методы и инструменты Образование, 18:34
Кто такой Михаил Федоров, которого Рада не утвердила министром обороны 18:26
Каллас оценила возможную «живучесть» режима в Иране Политика, 18:21
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Со старыми смартфонами в новые секонд-хенды: как экономят россияне. ВидеоПодписка на РБК, 18:18 
Вся дичь мира технологий: 7 главных новинок с выставки CES-2026 Стиль, 18:17
ЦБ сохранил курс доллара на 14 января выше ₽78 Инвестиции, 18:11
Бывшие российские фигуристы не получили британские визы для участия в ЧЕ Спорт, 18:09
Обстановка у роддома в Новокузнецке, где погибли 9 младенцев. Видео Общество, 18:05
Рада провалила голосование по министрам обороны и энергетики Украины Политика, 18:05
«РИА Новости» узнало, когда умер первый ребенок в роддоме в Новокузнецке Общество, 18:03