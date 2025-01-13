«Вкусвилл» приостановил продажи десерта после жалобы на кусок стекла
Продажи десерта «ДэнБош» приостановлены до выяснения обстоятельств после жалобы на попадание в контейнер стекла, сообщили РБК в пресс-службе торговой сети «Вкусвилл».
В компании рассказали, что 10 января получили на горячую линию жалобу от клиента, который заявил, что нашел в десерте кусок стекла. Информацию передали технологу, экспертам по качеству и производителю.
«Наш курьер уже забрал у покупателя упаковку с посторонними предметами. Переданный фрагмент является не осколками стекла, а кусочком пластика. Стекло на производстве вообще не используется. Поставщик проходил аудит «Вкусвилла», на момент проверки эксперты не выявили никаких рисков, связанных со стеклом и хрупким пластиком», — сообщили в компании.
«Вкусвилл» выявляет возможные риски, связанные «с целостностью упаковки». «До выяснения всех обстоятельств продажи десерта будут приостановлены», — уточнили в компании, подчеркнув, что «ДэнБош» — новый продукт, поэтому «в первую очередь проверяется вся цепочка хранения и транспортировки упаковки». По итогам проверки в случае необходимости будут приняты дополнительные меры контроля, заключили в компании.
Shot сообщил, что его подписчице из Москвы по имени Анна попались крупные осколки стекла в «ДэнБоше» стоимостью около 400 руб., приобретенном во «Вкусвилле» по адресу: Каширское шоссе, 65, к. 2.
В конце декабря телеграм-канал Baza писал об отравлении двух детей пельменями, приобретенными во «Вкусвилле». Роспотребнадзор нашел в мясном продукте сальмонеллу. По словам матери отравившихся детей, компания вернула ей стоимость продукции в виде бонусов, попросила предоставить диагноз врача и подождать. В пресс-службе торговой сети сообщали, что после жалоб на отравление партия пельменей «сразу же была заблокирована к реализации».
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