 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

«Вкусвилл» ответил на сообщения об отравлении детей пельменями

«Вкусвилл» заблокировал партию пельменей после жалоб на отравление
Женщина сообщила об отравлении двух детей пельменями, купленными во «Вкусвилле», там нашли сальмонеллу. Торговая сеть заявила, что сняла товар с продажи, а проведенные по ее заказу две внешние экспертизы не показали нарушений
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Торговая сеть «Вкусвилл» после получения информации Роспотребнадзора о нарушениях, выявленных в пельменях «Мясное ассорти», «сразу же заблокировала данную партию к реализации, обе позиции, представленные в двух разных фасовках», сообщила РБК пресс-служба ретейлера.

«Также запланированы дополнительные проверки продукции и поставщика. На сегодняшний день продукции из этой партии нет как в онлайн-ассортименте, так и в офлайн-магазинах. Также мы приостановили новые поставки данной позиции от поставщика. Важно помнить, что пельмени — это сырой мясной полуфабрикат, которому требуется правильная термическая обработка (70°С), благодаря которой продукт становится безопасен», — сказано в сообщении.

Речь идет о товаре с наименованием «Пельмени мясное ассорти, 1 кг», изготовленном 7 ноября. Производитель пельменей — орловская компания «Чали».

Телеграм-канал Baza сообщил 30 декабря, что приобретенными во «Вкусвилле» пельменями отравились двое детей, четырех и восьми лет, в мясном продукте нашил сальмонеллу. Мать отравившихся потребовала от «Вкусвилла» возместить стоимость лечения, в ответ ей вернули стоимость продукции бонусами, попросили предоставить диагноз врача и подождать.

Во «Вкусвилле» сообщили, после обращения покупателя сразу же отправили на проверку пельмени, произведенные 30 октября. Экспертиза в двух лабораториях не выявила нарушений. «Как только мы получили протоколы, то сразу же поделились ими с покупателем. Отметим, что продукция «Вкусвилла» проходит регулярные лабораторные проверки. Данный продукт не исключение. Пельмени проходили проверку в сентябре, нарушений не было выявлено», — рассказали в компании.

РБК получил от «Вкусвилла» копию заключения проверки пельменей в лаборатории «Серконс Эко», ее провели с 4 по 18 декабря. Анализ показал, что показатели плесени, мышьяка, свинца, кадмия, ртути, листерий, сальмонеллы и других микроорганизмов не обнаружены или не превышают норму.

Wildberries и Ozon остановили продажу шпрот «За Родину» из-за отравлений
Общество
Производству шпрот на рыбокомбинате &laquo;За Родину&raquo;

В октябре появились сообщения о массовых жалобах на отравление зефиром, выпускаемым кондитерской фабрикой «Сокол». Люди писали о сильных болях в животе, диарее, вздутии и других симптомах.

После этого «Вкусвилл», «Пятерочка», «Перекресток» и онлайн-гипермаркет Vprok.ru приостановили продажу этой продукции. При этом во «Вкусвилле» покупателям объяснили, что мальтит — разрешенная пищевая добавка, но при чрезмерном потреблении она может оказывать слабительное действие. Предприятие приостановило выпуск продукции.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Киев допустил завершение конфликта без членства в НАТО

Алиев потребовал от России компенсаций из-за крушения самолета

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
«Вкусвилл» пельмени отравление сальмонеллез
Материалы по теме
Главу базы отдыха в Тобольске арестовали после отравления детей хлором
Общество
Погибшие при отравлении в Красноярском крае дети сами сварили пельмени
Общество
Из чувашской школы со 163 отравлениями попытались тайно вывезти просрочку
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
Захарова высмеяла планы Польши построить дорогу для переброски войскПолитика, 16:08
Умер обладатель Кубка Америки и экс-футболист «Барселоны» СотильСпорт, 16:05
Премьер Молдавии после слов о «дочке» «Газпрома» предложил национализациюБизнес, 16:02
Молдавия подготовила план гумпомощи для жителей ПриднестровьяПолитика, 15:49
КХЛ назвала канадца лучшим форвардом недели за хет-трик и победный голСпорт, 15:40
В Подмосковье задержали троих мужчин за сожжение венка на Вечном огнеОбщество, 15:24
Купить и продать или купить и сдавать: как подобрать жилье с выгодойРБК и ПИК, 15:19
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как участие в бизнес-сообществах помогает выходить на индийский рынокОтрасли, 15:10
Близкий загород: почему коттеджные поселки остаются востребованнымиНедвижимость, 15:02
Байден заявил о выделении Киеву почти $2,5 млрд в качестве военной помощиПолитика, 15:02
Как эволюционировал рынок снеков ИндииОтрасли, 14:58
Девять российских теннисисток сыграют во втором круге турнира в БрисбенеСпорт, 14:54
Энергоэффективность: как сэкономить на потеряхОтрасли, 14:52
В Москве задержали экс-министра обороны АрменииПолитика, 14:51