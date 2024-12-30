«Вкусвилл» ответил на сообщения об отравлении детей пельменями

Женщина сообщила об отравлении двух детей пельменями, купленными во «Вкусвилле», там нашли сальмонеллу. Торговая сеть заявила, что сняла товар с продажи, а проведенные по ее заказу две внешние экспертизы не показали нарушений

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Торговая сеть «Вкусвилл» после получения информации Роспотребнадзора о нарушениях, выявленных в пельменях «Мясное ассорти», «сразу же заблокировала данную партию к реализации, обе позиции, представленные в двух разных фасовках», сообщила РБК пресс-служба ретейлера.

«Также запланированы дополнительные проверки продукции и поставщика. На сегодняшний день продукции из этой партии нет как в онлайн-ассортименте, так и в офлайн-магазинах. Также мы приостановили новые поставки данной позиции от поставщика. Важно помнить, что пельмени — это сырой мясной полуфабрикат, которому требуется правильная термическая обработка (70°С), благодаря которой продукт становится безопасен», — сказано в сообщении.

Речь идет о товаре с наименованием «Пельмени мясное ассорти, 1 кг», изготовленном 7 ноября. Производитель пельменей — орловская компания «Чали».

Телеграм-канал Baza сообщил 30 декабря, что приобретенными во «Вкусвилле» пельменями отравились двое детей, четырех и восьми лет, в мясном продукте нашил сальмонеллу. Мать отравившихся потребовала от «Вкусвилла» возместить стоимость лечения, в ответ ей вернули стоимость продукции бонусами, попросили предоставить диагноз врача и подождать.

Во «Вкусвилле» сообщили, после обращения покупателя сразу же отправили на проверку пельмени, произведенные 30 октября. Экспертиза в двух лабораториях не выявила нарушений. «Как только мы получили протоколы, то сразу же поделились ими с покупателем. Отметим, что продукция «Вкусвилла» проходит регулярные лабораторные проверки. Данный продукт не исключение. Пельмени проходили проверку в сентябре, нарушений не было выявлено», — рассказали в компании.

РБК получил от «Вкусвилла» копию заключения проверки пельменей в лаборатории «Серконс Эко», ее провели с 4 по 18 декабря. Анализ показал, что показатели плесени, мышьяка, свинца, кадмия, ртути, листерий, сальмонеллы и других микроорганизмов не обнаружены или не превышают норму.

В октябре появились сообщения о массовых жалобах на отравление зефиром, выпускаемым кондитерской фабрикой «Сокол». Люди писали о сильных болях в животе, диарее, вздутии и других симптомах.

После этого «Вкусвилл», «Пятерочка», «Перекресток» и онлайн-гипермаркет Vprok.ru приостановили продажу этой продукции. При этом во «Вкусвилле» покупателям объяснили, что мальтит — разрешенная пищевая добавка, но при чрезмерном потреблении она может оказывать слабительное действие. Предприятие приостановило выпуск продукции.