На продажу выставили бывшую штаб-квартиру «Интеко»

«Smineх-Интеко» выставила на продажу бизнес-центр площадью 9,2 тыс. кв. м на Садовой-Спасской улице за 3 млрд руб. Основанная Еленой Батуриной «Интеко» построила здание в 2007 году, оно было ее штаб-квартирой

Здание бывшей штаб-квартиры «Интеко» по адресу: Садовая-Спасская, 28 (Фото: енис Ларкин / Фотобанк Лори)

Бывшая штаб-квартира девелопера «Интеко» в Москве у станции метро «Красные ворота» выставлена на продажу за 3 млрд руб., обнаружил РБК в базе сервиса по поиску недвижимости ЦИАН. Здание на Садовой-Спасской улице, 28, было выставлено на продажу в начале декабря.

Представитель продавца — девелопера «Smineх-Интеко» — подтвердил РБК планы по продаже. Объединенная компания была создана в конце прошлого года после того, как девелопер Smineх выкупил «Интеко» у банка «Траст».

Причины продажи здания «Интеко» вице-президент по продажам «Sminex-Интеко» Роман Семчишин объяснил тем, что у компании уже есть своя штаб-квартира. «От нашей текущей штаб-квартиры на Кадашёвской набережной до домов, которые мы строим вокруг Кремля, — рукой подать. Кроме того, за последний год наш штат увеличился в три раза и просто не поместится в здание на «Красных воротах», — добавил Семчишин.

Как «Интеко» и ее штаб-квартира перешли Sminex

Бизнес-центр класса А из шести этажей общей площадью 9171 кв. м был возведен в 2007 году девелопером «Интеко», основанным супругой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной и ее братом Виктором. Компания построила бизнес-центр под собственные нужды, и в итоге он стал штаб-квартирой «Интеко» — на тот момент одного из крупнейших застройщиков жилья в Москве.

После отставки Лужкова, в 2011 году Батурина продала «Интеко» структурам владельца Бинбанка Микаила Шишханова за $1,2 млрд. Но из-за финансовых сложностей в 2017 году он был вынужден передать девелопера в фонд консолидации банковского сектора, и в итоге компания от ЦБ перешла банку «Траст», который специализируется на реализации непрофильных активов санируемых банков.

С 2017 по 2022 год «Интеко» запустила строительство нескольких проектов — в основном в высоком ценовом сегменте. Девелопер приобрел комплекс «Теплые торговые ряды» на улице Ильинка под строительство апарт-комплекса и другие площадки в центре Москвы для строительства жилья.

В декабре 2022 года «Траст» продал 100% акций «Интеко» за 38 млрд руб. Покупателем выступил столичный девелопер Sminex, основанный в 2007 году Алексеем Тулуповым — давним партнером нынешнего акционера группы ПИК Сергея Гордеева. Бизнесмены владели компанией «Росбилдинг», которая специализировалась на сделках по слияниям и поглощениям.

Sminex специализируется на строительстве элитной недвижимости, ее портфель вместе с семью жилыми проектами «Интеко» составил 2,5 млн кв.м. Всего в портфеле компании 24 проекта, среди которых «Лаврушинский» — дом с видом на Кремль, квартал Jazz на Сущевском Валу, Городская усадьба в Орлово-Давыдовском и др. Сейчас на стадии строительства компании два проекта — квартал в Хамовниках «Фрунзенская, 30» площадью 4,4 га, а также квартал «Тишинский бульвар», который предполагает строительство 14 корпусов высотой от трех до 25 этажей общей площадью 126 тыс. кв. м. В ноябре 2023-го «Sminex-Интеко» выкупила 1,6 га территории парфюмерной фабрики «Новая заря» в районе Шаболовки — на ее месте девелопер планирует построить жилой комплекс площадью 64 тыс. кв. м с видами на Шуховскую башню и исторический центр Москвы.

В 2023 году площадь строящихся и проектируемых домов «Smineх-Интеко» превысила 700 тыс. кв. м. Общий портфель достиг 8,5 млн кв. м — на дома девелопера приходится треть всей площади элитных проектов Москвы в продаже.

Кому интересна бывшая штаб-квартира «Интеко»

С учетом текущей рыночной ситуации здание бывшей штаб-квартиры «Интеко» может заинтересовать как инвесторов, так и конечных пользователей, считает директор департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group Виктория Петрова. В частности, большой интерес, по ее мнению, могут проявить банки и финансовые организации, а также производственные компании, которые ищут для себя офис.

Стоимость объекта 3 млрд руб. выглядит более чем адекватной для начала диалога с потенциальным покупателем, считает директор отдела продаж и приобретений «Ricci.Офисы» Дмитрий Антонов. «Здание отличается уникальным расположением: оно находится на первой линии Садового кольца, что дает дополнительную визуальную престижность. Это же дает возможность хороших рекламных наружных поверхностей, которые могут быть либо сданы в аренду, либо там может быть размещена вывеска самой компании, что оптимально удовлетворяет цель размещения штаб-квартиры», — рассуждает эксперт. Резидентом, по его мнению, может выступить небольшая российская компания, которой нужно разместить штаб-квартиру или головной офис.

Объект может быть интересен для госструктур, российских компаний под размещение штаб-квартиры или операторов сервисных офисов, считает член совета директоров, руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. «Неподалеку расположено здание РЖД, и теоретически объект может привлечь их внимание, — рассуждает Белова. — Кроме того, сегодня очень популярен формат приобретения офисов в собственность, и на рынке есть компании, которые готовы рассматривать такие объекты». РБК направил запрос в пресс-службу РЖД.