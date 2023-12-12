 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Бизнес ,  
0 

На продажу выставили бывшую штаб-квартиру «Интеко»

В Москве выставлена на продажу бывшая штаб-квартира «Интеко» за ₽3 млрд
«Smineх-Интеко» выставила на продажу бизнес-центр площадью 9,2 тыс. кв. м на Садовой-Спасской улице за 3 млрд руб. Основанная Еленой Батуриной «Интеко» построила здание в 2007 году, оно было ее штаб-квартирой
Здание бывшей&nbsp;штаб-квартиры &laquo;Интеко&raquo; по адресу: Садовая-Спасская, 28
Здание бывшей штаб-квартиры «Интеко» по адресу: Садовая-Спасская, 28 (Фото: енис Ларкин / Фотобанк Лори)

Бывшая штаб-квартира девелопера «Интеко» в Москве у станции метро «Красные ворота» выставлена на продажу за 3 млрд руб., обнаружил РБК в базе сервиса по поиску недвижимости ЦИАН. Здание на Садовой-Спасской улице, 28, было выставлено на продажу в начале декабря.

Представитель продавца — девелопера «Smineх-Интеко» — подтвердил РБК планы по продаже. Объединенная компания была создана в конце прошлого года после того, как девелопер Smineх выкупил «Интеко» у банка «Траст».

Банк «Траст» продал девелопера «Интеко» почти за ₽40 млрд
Бизнес
Фото:inteco.ru

Причины продажи здания «Интеко» вице-президент по продажам «Sminex-Интеко» Роман Семчишин объяснил тем, что у компании уже есть своя штаб-квартира. «От нашей текущей штаб-квартиры на Кадашёвской набережной до домов, которые мы строим вокруг Кремля, — рукой подать. Кроме того, за последний год наш штат увеличился в три раза и просто не поместится в здание на «Красных воротах», — добавил Семчишин.

Как «Интеко» и ее штаб-квартира перешли Sminex

Бизнес-центр класса А из шести этажей общей площадью 9171 кв. м был возведен в 2007 году девелопером «Интеко», основанным супругой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной и ее братом Виктором. Компания построила бизнес-центр под собственные нужды, и в итоге он стал штаб-квартирой «Интеко» — на тот момент одного из крупнейших застройщиков жилья в Москве.

После отставки Лужкова, в 2011 году Батурина продала «Интеко» структурам владельца Бинбанка Микаила Шишханова за $1,2 млрд. Но из-за финансовых сложностей в 2017 году он был вынужден передать девелопера в фонд консолидации банковского сектора, и в итоге компания от ЦБ перешла банку «Траст», который специализируется на реализации непрофильных активов санируемых банков.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

С 2017 по 2022 год «Интеко» запустила строительство нескольких проектов — в основном в высоком ценовом сегменте. Девелопер приобрел комплекс «Теплые торговые ряды» на улице Ильинка под строительство апарт-комплекса и другие площадки в центре Москвы для строительства жилья.

В декабре 2022 года «Траст» продал 100% акций «Интеко» за 38 млрд руб. Покупателем выступил столичный девелопер Sminex, основанный в 2007 году Алексеем Тулуповым — давним партнером нынешнего акционера группы ПИК Сергея Гордеева. Бизнесмены владели компанией «Росбилдинг», которая специализировалась на сделках по слияниям и поглощениям.

Алексей Тулупов — РБК: «Зачем стране бизнес, который надо поддерживать?»
Бизнес
Алексей Тулупов

Sminex специализируется на строительстве элитной недвижимости, ее портфель вместе с семью жилыми проектами «Интеко» составил 2,5 млн кв.м. Всего в портфеле компании 24 проекта, среди которых «Лаврушинский» — дом с видом на Кремль, квартал Jazz на Сущевском Валу, Городская усадьба в Орлово-Давыдовском и др. Сейчас на стадии строительства компании два проекта — квартал в Хамовниках «Фрунзенская, 30» площадью 4,4 га, а также квартал «Тишинский бульвар», который предполагает строительство 14 корпусов высотой от трех до 25 этажей общей площадью 126 тыс. кв. м. В ноябре 2023-го «Sminex-Интеко» выкупила 1,6 га территории парфюмерной фабрики «Новая заря» в районе Шаболовки — на ее месте девелопер планирует построить жилой комплекс площадью 64 тыс. кв. м с видами на Шуховскую башню и исторический центр Москвы.

В 2023 году площадь строящихся и проектируемых домов «Smineх-Интеко» превысила 700 тыс. кв. м. Общий портфель достиг 8,5 млн кв. м — на дома девелопера приходится треть всей площади элитных проектов Москвы в продаже.

Кому интересна бывшая штаб-квартира «Интеко»

С учетом текущей рыночной ситуации здание бывшей штаб-квартиры «Интеко» может заинтересовать как инвесторов, так и конечных пользователей, считает директор департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group Виктория Петрова. В частности, большой интерес, по ее мнению, могут проявить банки и финансовые организации, а также производственные компании, которые ищут для себя офис.

«Sminex-Интеко» купила территорию парфюмерной фабрики «Новая заря»
Бизнес
Вид на здание фабрики &laquo;Новая заря&raquo; (на улице Павла Андреева, 23)

Стоимость объекта 3 млрд руб. выглядит более чем адекватной для начала диалога с потенциальным покупателем, считает директор отдела продаж и приобретений «Ricci.Офисы» Дмитрий Антонов. «Здание отличается уникальным расположением: оно находится на первой линии Садового кольца, что дает дополнительную визуальную престижность. Это же дает возможность хороших рекламных наружных поверхностей, которые могут быть либо сданы в аренду, либо там может быть размещена вывеска самой компании, что оптимально удовлетворяет цель размещения штаб-квартиры», — рассуждает эксперт. Резидентом, по его мнению, может выступить небольшая российская компания, которой нужно разместить штаб-квартиру или головной офис.

Объект может быть интересен для госструктур, российских компаний под размещение штаб-квартиры или операторов сервисных офисов, считает член совета директоров, руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. «Неподалеку расположено здание РЖД, и теоретически объект может привлечь их внимание, — рассуждает Белова. — Кроме того, сегодня очень популярен формат приобретения офисов в собственность, и на рынке есть компании, которые готовы рассматривать такие объекты». РБК направил запрос в пресс-службу РЖД.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Татьяна Морозова
Коммерческая недвижимость Интеко

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Алексей Тулупов — РБК: «Зачем стране бизнес, который надо поддерживать?»
Бизнес
«Sminex-Интеко» купила территорию парфюмерной фабрики «Новая заря»
Бизнес
Объем нераспроданных квартир в новостройках достиг рекордного уровня
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 98,08 (-0,76) Инвестиции, 11 дек, 16:32 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 90,98 (-0,66) Инвестиции, 11 дек, 16:32
Мэр Казани призвал жителей мыть пакеты Общество, 00:18
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Аналитики оценили объем серого рынка в посуточной аренде жилья Недвижимость, 00:01
На продажу выставили бывшую штаб-квартиру «Интеко» Бизнес, 00:00
ФНС и ФСБ вскрыли теневые схемы производства пива «под прикрытием» Экономика, 00:00
Минобрнауки создало рабочую группу для написания истории военной операции Политика, 11 дек, 23:43
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 11 дек, 23:43
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 11 дек, 23:33
МВД не поддержало борьбу с «эффектом кенгуру» Общество, 11 дек, 23:28
Путешествия, работа без начальника и репетиторство: как это совместить РБК и ВТБ, 11 дек, 23:19
В правительстве одобрили поправки о лишении статуса адвоката за отъезд Политика, 11 дек, 23:16
Евросоюз начал обсуждение гарантий безопасности Украины Политика, 11 дек, 23:12
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 11 дек, 23:08
Какое здание есть во всех фильмах про Джеймса Бонда с 1995 года РБК и ЛСР, 11 дек, 22:58