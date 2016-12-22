Аэропорт Домодедово решил довести число ВПП до мирового рекорда

К 2055 году в аэропорту Домодедово планируется построить восемь взлетно-посадочных полос. Сейчас столько имеет только чикагский аэропорт О`Хара

Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС

Общее число взлетно-посадочных полос (ВПП) в аэропорту Домодедово планируется увеличить с двух до восьми, сообщил РБК представитель аэропорта. По его словам, третью и четвертую ВПП оператор аэропорта предлагает построить до 2037 года, а к 2055 году ввести в строй еще четыре ВПП.

«В случае заключения концессионного соглашения размещение ВПП-3 и ВПП-4 не потребует затрат федерального бюджета на подготовку территории. Этот вопрос будет решен оператором аэропорта, как и подходы к финансированию строительства», — пояснил представитель компании.

Аэропорт готов к подписанию соглашения о финансировании за счет включения инвестиционной составляющей в сбор за взлет-посадку самолетов.

Представитель Домодедово указал на факторы, которые негативно влияют на экономическую целесообразность концессии, в том числе на то, что доходы от сбора за взлет-посадку включаются в налогооблагаемую базу при расчете налога на прибыль.

«Если возврат инвестиций в рамках концессионных соглашений будет осуществляться за счет сбора за взлет-посадку, то согласно существующему режиму налогообложения итоговая стоимость строительства инфраструктуры будет выше за счет налога. Кроме того, госфинансирование развития подъездной инфраструктуры должно быть пропорциональным относительно увеличения пропускной способности аэропорта», — пояснил представитель Домодедово.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов заявил «Коммерсанту», что сомневается в адекватности планов Домодедово: эффективно эксплуатировать и загружать такие дополнительные мощности возможно, если речь идет о крупном международном хабе с сильной базовой авиакомпанией. Но, по словам эксперта, пока таких перспектив не имеет ни один аэропорт России.

На сайте Домодедово аэропорт назван «единственным в Московском авиаузле аэропортом с двумя параллельными независимыми ВПП и значительным потенциалом для расширения». Обе взлетно-посадочные полосы аэропорта Домодедово сертифицированы в соответствии с категорией IIIA Международной организации гражданской авиации (ICAO). Данная сертификация позволяет осуществлять взлетно-посадочные операции в сложных метеоусловиях.

В 2017 году аэропорт Домодедово обслужил 234,7 тыс. рейсов, что на 4,2% больше, чем в 2016 году. Пассажиропоток Домодедово за год вырос на 7,6%, до 30,7 млн пассажиров, в том числе на международных направлениях — на 15%, до 13,7 млн пассажиров. Владелец аэропорта Дмитрий Каменщик в интервью Bloomberg в июле 2017 года говорил, что собирается инвестировать в Домодедово $1,3 млрд, для того чтобы в перспективе увеличить годовой пассажиропоток до 60 млн пассажиров.

Больше восьми ВПП не имеет в настоящее время ни один из гражданских аэропортов мира. Набором же из восьми ВПП располагает один-единственный — международный аэропорт О’Хара в Чикаго (США), где самолеты принимают восемь ВПП длиной от 2286 до 3962 м. На втором месте по числу ВПП (7) в настоящее время находится международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт в штате Техас.