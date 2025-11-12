ЛУКОЙЛ решил объединить электроэнергетические активы

Уставный капитал «ЭЛ5-Энерго» будет увеличен за счет конвертации акций «ВДК-Энерго» и долей «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго». Компании владеют элетростанциями по всей России и принадлежат ЛУКОЙЛу

Фото: Владислав Шатило / РБК

ЛУКОЙЛ планирует присоединить свои электрогенерирующие компании «ВДК-Энерго» и «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» к «ЭЛ5-Энерго», в которой является мажоритарным акционером. Совет директоров «ЭЛ5-Энерго» одобрил проведение голосования по этому вопросу, оно пройдет 26 декабря.

«Реорганизация будет носить безденежный характер: уставный капитал ПАО «ЭЛ5-Энерго» будет увеличен за счет конвертации акций АО «ВДК-Энерго» и долей ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» в акции дополнительного выпуска ПАО «ЭЛ5-Энерго», — указано в сообщении «ЭЛ5-Энерго».

«ВДК-Энерго» создана в 2021 году, основной вид деятельности — производство электрической и тепловой энергии, компания является основным поставщиком тепла в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Астрахани, Волжском и Кисловодске. «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» — крупнейший производитель электроэнергии из возобновляемых источников на юге России. Она управляет Цимлянской, Краснополянской, Белореченской и Майкопской ГЭС. ЛУКОЙЛ владеет 100% акций в обеих компаниях.

«ЭЛ5-Энерго» владеет Конаковской, Среднеуральской и Невинномысской ГРЭС, а также объектами ветрогенерации — Азовской и Кольской ВЭС. Согласно данным СПАРК, ЛУКОЙЛ владеет 65,66% в «ЭЛ5-Энерго». Последняя до ноября 2022 года называлась «Энел Россия», а ее основным акционером была итальянская энергетическая компания Enel. Она решила уйти в российского рынка после начала военной операции на Украине и продать активы.