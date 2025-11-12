 Перейти к основному контенту
Производитель лекарств на травах от ВИЧ из КНДР решил выйти в Россию

Ряд фармкомпаний из КНДР подали заявки на регистрацию своих брендов в России. В их числе — пхеньянская Pugang Pharmaceutical, которая, по заявлению производителя, выпускает «универсальное» средство, в том числе от ВИЧ и Эболы
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Северокорейская фармацевтическая компания Pugang Pharmaceutical Company, находящаяся под западными санкциями, в начале этого года подала заявку на регистрацию своего препарата от тромбоза Royal Blood-Fresh в России, сообщает NK News со ссылкой на данные Роспатента.

Pugang Pharmaceutical была основана в 1983 году в Пхеньяне. Компания управляет восемью фармацевтическими заводами, имеет филиалы за рубежом, а среднегодовой оборот, по данным на сайте организации, составляет $25 млн.

Фармпроизводитель — «дочка» компании Korea Pugang Corporation, которая внесена в санкционные списки ООН, США и Евросоюза за связи с фирмой Korea Ryonbong General Corporation. Последняя, по данным Организации Объединенных Наций, — одно из юридических лиц, которые «являются участниками или обеспечивают поддержку, в том числе иными незаконными путями, программ КНДР, связанных с ядерным оружием, другими видами оружия массового уничтожения и баллистическими ракетами».

Врачи КНДР поделятся секретами народной медицины с коллегами из Москвы
Политика
Фото:Wong Maye-E / AP / ТАСС

Издание пишет, что Pugang Pharmaceutical много лет поставляет в Россию фитопрепарат «Кымдан-2», который производители декларируют как «универсальное» средство, в том числе от ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, рака, ближневосточного респираторного синдрома (MERS), лихорадки Эбола.

The Guardian передавала, что Северная Корея активно рекламировала «Кымдан-2» еще в середине 2010-х, не представив доказательств эффективности средства. Препарат, созданный в 1996 году, применялся в КНДР во время вспышек птичьего гриппа 2006 и 2013 годов. Страна испытывает трудности с борьбой с такими заболеваниями, как туберкулез, а одной из наиболее распространенных причин смерти являются респираторные инфекции, писало издание со ссылкой на данные ВОЗ.

NK News со ссылкой на данные Роспатента пишет, что в 2024-2025 годах заявки на товарные знаки для продаж в России подали еще несколько фармкомпаний из КНДР. В их числе — Центр развития восточной экспресс-медицины (Oriental Instant Medicine Development Center), который выпускает препарат на основе экстракта женьшеня «Тонбанханьамсо», обладающий, по утверждению организации, противораковыми свойствами.

В последние месяцы выйти на российский рынок решили северокорейские производители ряда других потребительских товаров — Korea Unha General Trading Corporation (минеральная вода), Rason Puhung (крепкие спиртные напитки) и Songyong (мясо, молоко, выпечка, крупы, алкогольные и безалкогольные напитки). Заявки были на фоне роста турпотока из России в КНДР и активизации двусторонних контактов, отмечает издание.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
КНДР Северная Корея фармацевтика препарат лекарства медицина

