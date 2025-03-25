Врачи КНДР поделятся секретами народной медицины с коллегами из Москвы
Северокорейские врачи поделятся «секретами медицины» с российскими коллегами в обмен на возможность стажировки в передовых медицинских центрах Москвы, сообщает пресс-служба посольства КНДР в республике.
Соответствующих договоренностей стороны достигли по итогам визита заместителя министра здравоохранения КНДР Чон Соль Рёна в столицу России.
«В лучших московских медицинских центрах продолжат стажировку врачи пхеньянских больниц по различным направлениям, в том числе сердечно-сосудистым заболеваниям и онкологии», — говорится в сообщении.
Северная Корея, в свою очередь, поделится «секретами национальной медицины, которая в ряде ситуаций показывает очень высокую эффективность».
Россия также поспособствует развитию корейской фармацевтики, в частности, поможет наладить выпуск современных антибиотиков. Кроме этого, стороны уделили внимание вопросам создания в республике новых медицинских учреждений.
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