Врачи КНДР поделятся секретами народной медицины с коллегами из Москвы

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Северокорейские врачи поделятся «секретами медицины» с российскими коллегами в обмен на возможность стажировки в передовых медицинских центрах Москвы, сообщает пресс-служба посольства КНДР в республике.

Соответствующих договоренностей стороны достигли по итогам визита заместителя министра здравоохранения КНДР Чон Соль Рёна в столицу России.

«В лучших московских медицинских центрах продолжат стажировку врачи пхеньянских больниц по различным направлениям, в том числе сердечно-сосудистым заболеваниям и онкологии», — говорится в сообщении.

Северная Корея, в свою очередь, поделится «секретами национальной медицины, которая в ряде ситуаций показывает очень высокую эффективность».

Россия также поспособствует развитию корейской фармацевтики, в частности, поможет наладить выпуск современных антибиотиков. Кроме этого, стороны уделили внимание вопросам создания в республике новых медицинских учреждений.