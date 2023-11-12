«Соллерс» начнет сам производить подушки безопасности и рули

Автоконцерн планирует выпускать подушки безопасности, электронные блоки управления, рулевое колесо и ремни. На фоне ограничений «Соллерс» рассчитывает на спрос и со стороны конкурентов — группы ГАЗ и «Москвича»

Фото: Дмитрий Сандимиров / ТАСС

Автомобилестроительная группа «Соллерс» запустит производство компонентов системы пассивной безопасности автомобиля, рассказал источник РБК в компании. Проект будет реализован совместно с китайским партнером (кто именно, не уточняется) на основе его технологий, рассматривается также создание совместного предприятия (СП) с ним, указывает собеседник РБК.

Производить планируется подушки безопасности, электронные блоки управления системами безопасности, рулевые колеса и ремни безопасности. Производство будет размещено на площадях Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, основной актив «Соллерса»), объем инвестиций в проект на первом этапе составит примерно 1,5 млрд руб. — деньги компания планирует привлечь за счет займа от Фонда развития промышленности (ФРП).

В пресс-службе «Соллерса» на момент публикации не ответили на запрос РБК. В ФРП при этом подтвердили интерес предприятия в льготном займе на сумму 1,2 млрд руб. «На этой неделе компания подала документы для рассмотрения заявки», — сообщил представитель фонда.

В Минпромторге отметили, что поддерживают проекты по производству критически важных для отрасли автомобилестроения компонентов: «Локализация систем пассивной безопасности автомобиля — важный этап для достижения технологического суверенитета отрасли и обеспечения отечественных автомобилей необходимыми комплектующими».

Что выпускает «Соллерс» «Соллерс» — российская автомобильная группа, основной актив — Ульяновский автомобильный завод с его традиционной продуктовой линейкой (Hunter, Profi, Patriot и «буханка»). У группы было также несколько совместных предприятий с иностранными концернами (Ford, Mazda и Isuzu), но вскоре после начала СВО на Украине они ушли с российского рынка. В течение 2022 года «Соллерс» начал сборку легкого коммерческого автомобиля JAC Sunray на бывшей площадке Ford в Елабуге (Татарстан) под собственной маркой Sollers Atlant. Позднее в линейку добавился фургон Sollers Argo (на базе модели JAC N25/35). В сентябре 2023 года компания также перезапустила завод во Владивостоке — там собирают китайские пикапы JAC T6 (Sollers ST6). Также в периметр группы входят Заволжский моторный завод (ЗМЗ) и завод дизельных двигателей в Елабуге. Основным акционером «Соллерса» до лета 2022 года был бизнесмен Вадим Швецов, он продал 77,6% акций топ-менеджерам группы. Локализация основной модельной линейки УАЗа за год с сентября 2022 года незначительно снизилась или осталась на прежнем уровне, сообщали в октябре «Ведомости».

Зачем нужна локализация автодеталей

В июне на профильной сессии Петербургского международного экономического форума Николай Соболев, гендиректор «Соллерса», отмечал, что технологии активной и пассивной безопасности в России в основном импортные.

По словам двух собеседников РБК, знакомых с планами «Соллерса», проектом предусмотрен высокий уровень локализации производства. Например, для рулевого колеса будут локализованы все базовые материалы, включая магниевый сплав для каркаса руля, пену и кожу. По подушкам безопасности рассматривается локализация материалов для раскроя и пошива подушек, при производстве электронных блоков управления предусмотрены изготовление печатной платы и разработка российского ПО.

Один из собеседников РБК отметил, что производство этих компонентов рассчитано не только на потребности самой группы «Соллерс», но и других компаний. Среди потенциальных заказчиков рассматриваются группа ГАЗ, автозавод «Москвич» и «многочисленные проекты по организации производства китайских автомобилей» в России. Представитель Минпромторга подтвердил РБК, что планируются поставки этих компонентов другим отечественным автопроизводителям.

РБК направил запросы представителям этих производителей.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев напоминает, что в России существовал как минимум один завод по выпуску подушек безопасности, который также находится в Ульяновской области. Это бывший завод японской Takata, в 2018 году сменивший собственника на американскую Joyson Safety Systems (JSS). Согласно отчетности последней, она полностью не ушла из России, но серьезно сократила выручку в 2022 году. Основным клиентом завода является АвтоВАЗ (72,7% объема продаж). При этом сильнее всего отгрузки сократились в адрес УАЗа и бывшего завода Nissan в Петербурге, переданного АвтоВАЗу. Летом 2022 года кабмин даже упростил требования к сертификации автомобилей, чтобы производители могли отказаться от недоступных из-за санкций компонентов, в том числе не устанавливать подушки, напоминает эксперт. «Поэтому, в целом, такое производство достаточно уникально для России», — заключил Бургазлиев.

Исполнительный директор «ЕвроАвто» (сеть магазинов и складов автозапчастей) Илья Плисов напоминает еще об одном производстве «подушек» — это американо-шведской Autoliv. «Но, как и многие другие автокомпоненты, элементы систем безопасности оказались под санкциями. Проблемы возникли у всех производителей с западным капиталом как на ввоз комплектующих, так и на работу на территории России», — сообщил Плисов. Поэтому в сегодняшних условиях у автопрома, конечно, есть потребность в таком виде продукции. Полная замена импортных компонентов на местные сможет добавить пару процентов к общему уровню локализации автомобиля, уточняет Плисов.

Но собеседники РБК указывают на проблему в подобной локализации — неконкурентоспособная цена до достижения окупаемости производства. «Технологически самое сложное здесь — это сделать правильную управляющую электронику, чтобы датчик срабатывал, и текстиль подушки. А в целом, это не сложное производство», — рассуждает Бургазлиев. Выпуск магниевого сплава — это уже довольно глубокий уровень локализации, хотя в этом ничего сложного нет, ведь по выплавке магния Россия — одна из лидирующих стран, соглашается обозреватель автомобильного портала «Дром» Сергей Цыганов. По его словам, у элементов пассивной и активной безопасности высокая добавленная стоимость, так что это может быть хорошим бизнесом. Локализовать это проще, чем двигатели — меньше деталей, на которые требуется меньше инвестиций. При этом говорить об электронике тут не приходится — ее локализацией занимаются более профильные фирмы, заключает эксперт.