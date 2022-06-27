«Коммерсантъ» узнал о продаже «Соллерс Авто» топ-менеджерам автоконцерна

Прежний владелец Вадим Швецов ушел с поста гендиректора компании в 2019 году и после этого снижал участие в ее работе, рассказал источник издания. Основной актив «Соллерс Авто» — УАЗ — в начале июня подпал под санкции ЕС

Фото: Егор Алеев / ТАСС

«Соллерс Груп» Вадима Швецова продала свой пакет (76,7%) акций «Соллерс Авто» основанной топ-менеджментом концерна компании «Альтер Инвест», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По его словам, сделка была закрыта 24 июня. Капитализация «Соллерс Авто» на Мосбирже в тот день составляла 5,8 млрд руб., следовательно, стоимость пакета Швецова — 4,5 млрд руб.

«Альтер Инвест» зарегистрирована 17 июня, ее возглавляет гендиректор «Соллерс Авто» и «Соллерс Груп» Николай Соболев. Ему принадлежит 35,5% новой компании, еще 39, 5% — у главы УАЗа и «Соллерс Форд» Адиля Ширинова, 20% — у заместителя гендиректора «Соллерс Авто» Зои Каики, 5% — у заместителя гендиректора по правовым вопросам «Соллерс Авто» Виктора Хвесени, следует из данных сервиса «РБК Компании».

Источник «Коммерсанта» рассказал, что Швецов после ухода с поста гендиректора «Соллерс Авто» в 2019 году постепенно снижал участие в управлении компании — не принимал участия в отраслевых совещаниях и сосредоточился на других подразделениях «Соллерс Груп» и новых проектах (например, создании электрокаршеринга совместно с «Русгидро»). Собеседник издания отметил и утратившее актуальность из-за ухода иностранных компаний видение бизнеса «Соллерс Авто», которое в последнее время строилось на создании совместных предприятий: «Нужна смена стратегии, а на это — время и силы». Он уточнил, что решение о продаже компании не связано с возможными санкциями в отношении ее владельца — такое опасение другие источники «Коммерсанта» выдвинули после совещания с представителями отрасли у президента в ходе ПМЭФ. «Соллерс Авто» там представлял Соболев.

Собеседник издания рассказал, что новые владельцы будут развивать имеющиеся активы, но рассмотрят другие варианты взаимодействия, в том числе с китайскими автоконцернами. Продолжится и работа над сервисами мобильности.

РБК направил запрос представителю «Соллерс».

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«Соллерс Авто» принадлежат совместные предприятия с Ford (американский производитель в начале марта объявил о приостановке работы в России из-за военных действий на Украине, после чего завод «Соллерс Форд» в Татарстане остановил работу), Mazda, Isuzu, а также Заволжский моторный завод. Основной актив компании — Ульяновский автомобильный завод (УАЗ). В конце прошлого года компания объявила о его реорганизации. Как отмечает «Коммерсантъ», аналитики связали это событие с возможной подготовкой к партнерству с другим производителей, в числе которых чиновники называли китайский Cherry.

В начале июня текущего года УАЗ попал в шестой пакет санкций ЕС из-за военной операции на Украине. В Брюсселе пояснили, что завод обеспечивает Вооруженные силы России.

Согласно отчетности за 2021 год, чистая прибыль «Соллерс Авто» составила 2,4 млрд руб. против убытка 2,1 млрд руб. в 2020-м.