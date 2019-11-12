В Минэнерго заявили о возможном срыве сроков запуска ТЭС в Тамани

«Дочка» «Ростеха», попавшая под санкции, может на два года сдвинуть запуск электростанции в Тамани, заявил замглавы Минэнерго. Компании пока не удалось купить турбины из-за проблем с подключением к сетям «Газпрома»

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Почему «Ростех» не успевает достроить ТЭС в Тамани

Сроки строительства Ударной ТЭС в Тамани, скорее всего, сдвинутся на год-два, рассказал журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак, передает корреспондент РБК.

Инвестор этого проекта — «дочка» «Ростеха» «Технопромэкспорт» (ТПЭ), который попал под западные санкции из-за строительства электростанций в Крыму, — официально пока не обращался с просьбой сдвинуть сроки строительства, сказал Грабчак. Но Минэнерго прогнозирует сдвиг ввода на основе текущей ситуации: станция строится, но «мы не видим интенсивных строительно-монтажных работ, которые там, по идее, должны быть», сказал замминистра.

По словам замминистра, «Технопромэкспорт» неоднократно обращался в министерство с просьбой содействовать в получении технических условий на газоснабжение строящегося объекта. «Мы ему помогали, но, по-видимому, там какие-то трудности до сих пор есть», — указал чиновник. Из-за отсутствия технических условий на газоснабжение инвестор не может контрактовать основное оборудование, добавил он. Производство газотурбинных установок мощностью 25 МВт, использование которых предусмотрено на электростанции, занимает полтора года.

В пресс-службе ТПЭ подтвердили возможность сдвига сроков в связи с тем, что не получены технические условия на газоснабжение с фиксацией договорных сроков их реализации. «При этом к настоящему моменту нулевой цикл полностью завершен, общестроительные работы идут в соответствии с графиком», — сказал РБК представитель компании. Он подтвердил, что без технических условий на газоснабжение компания не может закупить оборудование для электростанции.