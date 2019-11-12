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В Минэнерго заявили о возможном срыве сроков запуска ТЭС в Тамани
«Дочка» «Ростеха», попавшая под санкции, может на два года сдвинуть запуск электростанции в Тамани, заявил замглавы Минэнерго. Компании пока не удалось купить турбины из-за проблем с подключением к сетям «Газпрома»
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Почему «Ростех» не успевает достроить ТЭС в Тамани

Сроки строительства Ударной ТЭС в Тамани, скорее всего, сдвинутся на год-два, рассказал журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак, передает корреспондент РБК.

Инвестор этого проекта — «дочка» «Ростеха» «Технопромэкспорт» (ТПЭ), который попал под западные санкции из-за строительства электростанций в Крыму, — официально пока не обращался с просьбой сдвинуть сроки строительства, сказал Грабчак. Но Минэнерго прогнозирует сдвиг ввода на основе текущей ситуации: станция строится, но «мы не видим интенсивных строительно-монтажных работ, которые там, по идее, должны быть», сказал замминистра.

По словам замминистра, «Технопромэкспорт» неоднократно обращался в министерство с просьбой содействовать в получении технических условий на газоснабжение строящегося объекта. «Мы ему помогали, но, по-видимому, там какие-то трудности до сих пор есть», — указал чиновник. Из-за отсутствия технических условий на газоснабжение инвестор не может контрактовать основное оборудование, добавил он. Производство газотурбинных установок мощностью 25 МВт, использование которых предусмотрено на электростанции, занимает полтора года.

В пресс-службе ТПЭ подтвердили возможность сдвига сроков в связи с тем, что не получены технические условия на газоснабжение с фиксацией договорных сроков их реализации. «При этом к настоящему моменту нулевой цикл полностью завершен, общестроительные работы идут в соответствии с графиком», — сказал РБК представитель компании. Он подтвердил, что без технических условий на газоснабжение компания не может закупить оборудование для электростанции.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

30 млрд руб. для Крыма
Крым и Севастополь оценили свои потребности в инвестициях для обновления сетевого комплекса в 29 млрд руб, они просят включить эти деньги в федеральную целевую программу (ФЦП), продлив срок ее действия с 2022-го до 2025 года, рассказал Грабчак. Из этой суммы 19 млрд руб. запросил Крым, 10 млрд руб. — Севастополь.

Минэнерго пока анализирует эту заявку на предмет завышения затрат и через две недели направит свою оценку в правительство, отметил замминистра.
По словам Грабчака, правительство поручило Минэнерго оценить размер инвестиций, которые нужны сетевому комплексу Крыма, чтобы довести его состояние до среднероссийского уровня. Речь идет о деньгах для развития распределительных сетей (низкого напряжения, соединяют конечных потребителей с магистральными линиями).

С предложением продлить ФЦП по развитию Крыма до 2025 года в октябре 2019 года выступил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, вопрос рассматривается на федеральном уровне, дополнительный объем всей программы (включает не только энергетику) — 150 млрд руб.

Как санкции мешают реализации проекта

Изначально электростанцию в Тамани планировали построить еще в 2015 году: тогда «Технопромэкспорт» заявлял, что уже закупил для строительства станции турбины немецкой Siemens, которые в итоге попали в Крым в 2017 году. Таким образом, были нарушены санкции ЕС и США, запрещающие поставлять на полуостров энергооборудование. Поставка вызвала международный скандал, и ЕС и США наложили новые санкции на участников поставки турбин, в том числе, на «Технопромэкспорт», Евгения Грабчака (тогда возглавлял департамент Минэнерго) и замминистра энергетики Андрея Черезова.

«Технопромэкспорт» выиграл конкурс на строительство электростанции в Тамани еще весной 2018 года. Ее должны запустить в апреле 2021 года. Стоимость проекта оценивалась в 51 млрд руб. Она может измениться после официального утверждения предлагаемых технических решений и прохождения экспертизы всех этапов проекта, уточнил представитель компании.

Выиграв конкурс, «Технопромэкспорт» оказался в той же ситуации, что и перед скандалом с поставкой турбин в Крым. На таманской ТЭС нужно смонтировать две импортные газовые турбины (в России турбины большой мощности пока не производятся). Произведенная на ней электроэнергия будет поставляться в Крым, работа в котором запрещена западным компаниям. Кроме того, США запрещают совершать любые значительные сделки с «токсичными» компаниями из санкционного списка, а тем, кто ослушается, грозят вторичные санкции.

В этой ситуации «Технопромэкспорт» решил купить турбины через так называемого комплексного поставщика и на вторичном рынке, рассказывал РБК представитель «Ростеха». Комплексный поставщик — ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» — склонялся в пользу турбин итальянской Ansaldo Energia и Siemens, которые больше всего подходят для проекта, рассказывал РБК гендиректор «Технопромэкспорта» Топор-Гилка. Три источника, знакомые с руководством «Технопромэкспорта», рассказывали, что компания хочет купить турбины у иранской Mapna, которая выпускает их по лицензии Siemens.

Автор: Алина Фадеева
Теги: Тамань, Минэнерго
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