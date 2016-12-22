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Владелец брендов Orangina и Jim Beam решил разливать газировку в России
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Владелец брендов Orangina и Jim Beam решил разливать газировку в России
Бизнес, 07:29
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Владелец брендов Orangina и Jim Beam решил разливать газировку в России
Японская Suntory намерена возобновить в России производство принадлежащего ей бренда газировки Orangina. Компания расторгла лицензионный договор с выпускавшей напиток Московской пивоваренной компанией и ищет нового партнера
Фото: Toru Hanai / Reuters

Представители японской Suntory Holdings в сентябре приезжали в Россию, чтобы провести консультации с местными производителями безалкогольных напитков, рассказал РБК источник в отрасли. По его словам, Suntory, в частности, интересовалась компанией «Аквалайф», выпускающей воду и лимонады под брендом «Напитки из Черноголовки». Эту информацию подтверждает источник, близкий к «Аквалайфу», уточняя, что японцев интересовали прежде всего производственные мощности «Аквалайфа». Его гендиректор Алексей Четвергов от комментариев отказался.

О визите японской делегации компании в Москву знает и президент Союза производителей безалкогольных напитков Максим Новиков. По его словам, руководство союза провело встречу с представителями Suntory: японцам рассказали о тенденциях развития российского рынка безалкогольных напитков, его структуре, перспективных нишах и национальной специфике.

В самой Suntory не подтвердили и не опровергли интерес к российскому рынку, сообщив, что «всегда изучают различные возможности для расширения и покупки, но никакого конкретного решения в данный момент не принято».

На российском рынке Suntory была представлена одним из своих главных брендов — цитрусовой газировкой Orangina. Ее с 2009 года разливала на своих заводах Московская пивоваренная компания Евгения Кашпера (собственные бренды «Хамовники», «Жигули. Барное»). У нее был исключительный лицензионный договор по 31 декабря 2020 год на выпуск Orangina. Но в мае этого года стороны расторгли договор «по взаимному согласию», следует из материалов Роспатента.

Помимо возобновления производства Orangina японцы размышляют о выводе на российский рынок других своих безалкогольных брендов, указывает источник РБК.

Представитель Московской пивоваренной компании отказался от комментариев. Газировку Orangina можно было купить, в частности, в магазинах «Ашан» и «Азбука Вкуса», но сейчас этот напиток в них не продается, уточнили РБК представители этих сетей. Последняя поставка, по словам представителя «Азбуки Вкуса», была в апреле этого года. В исследовательских компаниях GfK и «Ромир», которые фиксируют покупки россиянами продуктов питания, сообщили, что не располагают данными о покупках напитка Orangina.

Чем известна Suntory

Suntory Holdings была основана Тори Синдзиро в 1899 году, ее штаб-квартира находится в Осаке. Холдинг является старейшим дистрибьютором алкоголя в стране и стал, по собственным данным, третьим крупнейшим производителем премиального алкоголя в мире, после того как в 2014 году купил американского производителя бурбона Jim Beam за $16 млрд. В портфеле Suntory бурбон Maker’s Mark, виски Kakubin, Hakushu, Hibiki, Teacher’s, коньяк Courvoisier, текила Sauza, она также выпускает пиво Premium Malt’s и вино. Однако больше половины выручки Suntory приносят продажи не алкоголя, а продуктов и безалкогольных напитков — минеральной воды, газировки, соков, холодного чая, кофе, энергетических и спортивных напитков.

В 2009 году Suntory стала владельцем бренда Orangina, купив европейскую Orangina Schweppes за $3,3 млрд.

В пересчете на доллары выручка всей Suntory Holdings в 2017 году превысила $19,2 млрд, скорректированная EBITDA — $3,1 млрд, чистая прибыль — $1,9 млрд.

На Европу приходится лишь 14% всех продаж холдинга.

На рынке безалкогольных напитков высокая конкуренция: с одной стороны, сильны позиции двух гигантов, Coca-Cola и PepsiCo, с другой — достаточно много небольших нишевых производителей, отмечают в исследовательской компании Nielsen, не раскрывая доли отдельных производителей и брендов. За год, с июля 2017-го по июнь 2018 года, объем этого рынка составил, по оценке Nielsen, ​9 млрд л в натуральном выражении и 370 млрд руб. — в денежном.

Фото: Toru Hanai / Reuters

Крупнейшим сегментом являются газированные напитки (к которым относится и Orangina), на них приходится 30,2% всего рынка в натуральном выражении, следует из данных Nielsen. За год, закончившийся в июне 2018-го, продажи газировки выросли на 5,6% в натуральном выражении и на 6,5% — в денежном. Одним из драйверов роста продаж всех безалкогольных напитков была теплая погода на фоне низкой базы холодного лета 2017 года, уточняет представитель Nielsen. Кроме того, по его словам, продажи газировки стимулируют запуски «здоровых» новинок — например, напитков без сахара или с его пониженным содержанием.

Максим Новиков называет наиболее перспективной нишей на рынке так называемые функциональные напитки, которые используют, к примеру, для восстановления сил после физических нагрузок или поддержки иммунной системы. Эта категория пользуется спросом у потребителей с доходом выше среднего уровня, отмечает эксперт​.

Автор: Елена Сухорукова.
При участии: Ольга Дубравицкая.
Теги: газированные напитки , Suntory , Jim Beam
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