СМИ узнали о планах ЛУКОЙЛа перевести до половины сотрудников в регионы
ЛУКОЙЛ планирует создать новую структуру управления бизнесом и перевести туда до половины сотрудников центрального аппарата, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По словам собеседника газеты, им снизят зарплату.
Как уточнил еще один собеседник издания, в новое подразделение переведут большую часть сотрудников юридических, экономических и финансовых служб, а внутри головной компании останутся стратегические направления (разведка, добыча и переработка).
Источник «Коммерсанта», близкий к ЛУКОЙЛу, заявил, что центральный аппарат компании «слишком разросся» и «стал низкоэффективным». Он добавил, что каждое решение «проходит через несколько кругов сложных согласований», из-за чего рабочий процесс затягивается.
Собеседник газеты считает, что ЛУКОЙЛ сэкономит 20–25% затрат на переводе части сотрудников в регионы. По словам источников «Коммерсанта», компания не планирует никого увольнять, но не все работники согласятся на перевод в отдаленные регионы, а нанять там новых сотрудников будет дешевле.