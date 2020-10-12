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Бизнес ,  
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СМИ узнали о планах ЛУКОЙЛа перевести до половины сотрудников в регионы

По данным «Коммерсанта», около половины сотрудников центрального аппарата компании могут перейти в новый центр поддержки бизнеса. В самом ЛУКОЙЛе заявили, что перевод не отразится на зарплате работников
ЛУКОЙЛ LKOH ₽4 475,5 +0,54% Купить
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

ЛУКОЙЛ планирует создать новую структуру управления бизнесом и перевести туда до половины сотрудников центрального аппарата, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По словам собеседника газеты, им снизят зарплату.

Как уточнил еще один собеседник издания, в новое подразделение переведут большую часть сотрудников юридических, экономических и финансовых служб, а внутри головной компании останутся стратегические направления (разведка, добыча и переработка).

Источник «Коммерсанта», близкий к ЛУКОЙЛу, заявил, что центральный аппарат компании «слишком разросся» и «стал низкоэффективным». Он добавил, что каждое решение «проходит через несколько кругов сложных согласований», из-за чего рабочий процесс затягивается.

Собеседник газеты считает, что ЛУКОЙЛ сэкономит 20–25% затрат на переводе части сотрудников в регионы. По словам источников «Коммерсанта», компания не планирует никого увольнять, но не все работники согласятся на перевод в отдаленные регионы, а нанять там новых сотрудников будет дешевле.

ЛУКОЙЛ сократит расходы на $1,5 млрд после падения цен на нефть
Бизнес
Вагит Алекперов

Возглавить новый центр поддержки бизнеса может первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын, пишет газета. По словам источников издания, реорганизация может затянуться на несколько лет.

В самой компании заявили газете, что ЛУКОЙЛ действительно работает над созданием многофункционального центра поддержки бизнеса «в рамках работы по совершенствованию системы управления и бизнес-процессов». При этом там подчеркнули, что перевод не отразится на условиях оплаты труда сотрудников.

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РБК направил запрос пресс-секретарю ЛУКОЙЛа.

Как следует из отчета об устойчивом развитии компании (pdf.), по состоянию на 31 декабря 2019 года в организациях группы ЛУКОЙЛ были заняты более 105 тыс. сотрудников. 83,7% из них работали в России, 10,8% — в Европе, остальные — в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Северной Америке.

В марте на фоне падения цен на нефть ЛУКОЙЛ решил сократить расходы на $1,5 млрд. По словам главы компании Вагита Алекперова, ЛУКОЙЛ оптимизирует инвестиционные и эксплуатационные затраты.

Автор
Наталия Анисимова
При участии
Людмила Подобедова
ЛУКОЙЛ сотрудники реорганизация
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