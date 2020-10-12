СМИ узнали о планах ЛУКОЙЛа перевести до половины сотрудников в регионы

По данным «Коммерсанта», около половины сотрудников центрального аппарата компании могут перейти в новый центр поддержки бизнеса. В самом ЛУКОЙЛе заявили, что перевод не отразится на зарплате работников

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

ЛУКОЙЛ планирует создать новую структуру управления бизнесом и перевести туда до половины сотрудников центрального аппарата, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По словам собеседника газеты, им снизят зарплату.

Как уточнил еще один собеседник издания, в новое подразделение переведут большую часть сотрудников юридических, экономических и финансовых служб, а внутри головной компании останутся стратегические направления (разведка, добыча и переработка).

Источник «Коммерсанта», близкий к ЛУКОЙЛу, заявил, что центральный аппарат компании «слишком разросся» и «стал низкоэффективным». Он добавил, что каждое решение «проходит через несколько кругов сложных согласований», из-за чего рабочий процесс затягивается.

Собеседник газеты считает, что ЛУКОЙЛ сэкономит 20–25% затрат на переводе части сотрудников в регионы. По словам источников «Коммерсанта», компания не планирует никого увольнять, но не все работники согласятся на перевод в отдаленные регионы, а нанять там новых сотрудников будет дешевле.