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СМИ узнали о планах Сбербанка организовать пункты выдачи онлайн-заказов
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СМИ узнали о планах Сбербанка организовать пункты выдачи онлайн-заказов
Бизнес, 08:26
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СМИ узнали о планах Сбербанка организовать пункты выдачи онлайн-заказов
В некоторых отделениях кредитной организации уже работают постаматы. В будущем такие терминалы могут появиться в остальных офисах Сбербанка. Онлайн-ретейлеры, как надеются представители банка, организуют там пункты выдачи заказов
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сбербанк планирует привлечь онлайн-ретейлеров к организации в своих отделениях пунктов выдачи заказов. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал источник на рынке. Также о подобной идее, как указывает издание, знают президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, управляющий партнер корпорации «220 Вольт» Алексей Федоров и гендиректор российской сети постаматов PickPoint Надежда Романова.

С представителями Сбербанка эта инициатива, по информации источника газеты, в последний раз обсуждалась летом. В качестве партнеров кредитная организация рассматривает онлайн-ретейлеров в сегменте non-food, знает собеседник издания. Установка терминалов по выдаче посылок и товаров, по его данным, обусловлена желанием банка загрузить 150 тыс. кв. м пустующих площадей в своих отделениях. При этом Романова указывает, что Сбербанк хотел открывать пункты по выдаче заказов в своих отделениях в небольших населенных пунктах с населением около 5 тыс. человек. Дополнительные услуги, по мнению представителей кредитной организации, могли бы повысить рентабельность работающих банковских офисов, уточняла глава PickPoint.

Несколько постаматов этой сети, по информации «Коммерсанта», уже работает в отделениях Сбербанка в рамках экспериментального проекта. Кроме того, в апреле банк вместе с «Яндексом» закрыл сделку по созданию совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркет» стоимостью 60 млрд руб. Глава Сбербанка Герман Греф тогда отмечал, что целью площадки станет создание «российского Amazon» — маркетплейса «Беру» (бета-версия этого интернет-магазина была запущена в мае), а операционный директор «Яндекса» Грег Абовский утверждал, что компания видит возможность использования отделений Сбербанка в качестве пунктов выдачи заказов. Аналогичная точка зрения высказывалась и в последнем отчете Morgan Stanley 1 октября. Также специалисты отмечали, что СП «Яндекса» и Сбербанка, по их мнению, может использовать 400 тыс. водителей «Яндекс.Такси» для доставки заказов.

О планах Сбербанка установить в своих отделениях автоматизированные пункты выдачи товаров для маркетплейса «Беру» в июне также говорил генеральный директор торговой площадки «Яндекс.Маркет» Максим Гришаков.

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В «Яндексе» на запрос газеты прокомментировать возможность организации пунктов выдачи в офисах банка не ответили. В Сбербанке сообщили, что не могут подтвердить поиск интернет-ретейлеров для использования отделений.

Согласно отчетности Сбербанка, на конец прошлого года по всей стране у него было 14,3 тыс. отделений, которые ежедневно обслуживали более 2 млн человек. В случае, если в офисах банка будет работать 14 тыс. пунктов выдачи заказов, которые каждый день будут выдавать по 100 заказов, Сбербанк может потенциально получать от этого до 51,1 млрд руб. в год без учета возможных затрат, подсчитал управляющий партнер корпорации «220 Вольт» Алексей Федоров.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Сбербанк , пункты выдачи
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