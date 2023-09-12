 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 101,56 (-1,97) Инвестиции, 12 сен, 16:21 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 94,7 (-1,8) Инвестиции, 12 сен, 16:21
США заявили о готовности к мерам против сотрудничества КНДР и России Политика, 00:42
Сборная Германии после отставки тренера впервые за 9 лет победила Францию Спорт, 00:33
Греф не рекомендовал россиянам хранить сбережения в твердых валютах Финансы, 00:20
Глава BP Луни ушел в отставку из-за сокрытия личных отношений с коллегами Бизнес, 00:16
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Италия с экс-тренером «Зенита» нанесла Украине первое поражение с марта Спорт, 00:03
Мостуризм заявил о росте посещаемости ресторанов более чем на треть Бизнес, 00:01
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Токаев связал инвестиции в Казахстан с доказательством законности активов Бизнес, 12 сен, 23:47
В Петербурге на производстве загорелся картон на площади 800 кв. м Общество, 12 сен, 23:43
Венгрия отказалась выдавать Украине уклоняющихся от призыва Политика, 12 сен, 23:25
С видом на Исаакий: почему стоит провести богемные выходные в Петербурге РБК Стиль и МТС Travel, 12 сен, 23:09
Какие новинки показали на презентации Apple. Фотогалерея Экономика, 12 сен, 23:03 
Патриарх в Петербурге призвал пересмотреть термин «культурная столица» Общество, 12 сен, 23:02
Минтруд подготовил поправки о работе и выплатах родителям детей-инвалидов Общество, 12 сен, 22:25
Бизнес ,  
0 

Токаев связал инвестиции в Казахстан с доказательством законности активов

Касым-Жомарт Токаев призвал местный бизнес инвестировать в Казахстан
Токаев призвал местных бизнесменов вкладываться в экономику Казахстана — в том числе, чтобы исключить вопросы о законности происхождения их активов. Путин тоже обратился к отечественному бизнесу с призывом работать в своей стране
Касым-Жомарта Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса в&nbsp;резиденции &laquo;Акорда&raquo; (Астана, Казахстан)
Касым-Жомарта Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса в резиденции «Акорда» (Астана, Казахстан) (Фото: akorda.kz)

Казахстанским бизнесменам следует вкладываться в развитие Казахстана, капитал должен работать не только на благо собственника, но и страны, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с предпринимателями.

«Покажите, что вы готовы вкладывать средства в развитие страны. Честный и патриотично настроенный бизнес у нас всегда будет в почете и под защитой государства. Скажу откровенно: инвестиции в такие производства будут рассматриваться как серьезная заявка на то, чтобы доказать законность происхождения активов», — сказал Токаев.

Он пояснил, что если средства позволят обеспечить «процветание Казахстана — это хороший довод, чтобы исключить вопросы об источнике происхождения денег». Президент предупредил, что возможность «такого компромисса стремительно сужается».

Инвестирование в экономику страны Токаев назвал одним из обязательств бизнеса наряду с уплатой налогов. Государство, в свою очередь, должно создавать для предпринимательства «самые благоприятные условия», обеспечивать «полную защиту частной собственности» и помогать бизнесменам, отметил он. Они же не должны быть «жалобщиками и просителями», считает Токаев.

С похожими заявлениями к бизнесу 12 сентября обратился и российский президент Владимир Путин в своей речи на пленарном заседании Восточного экономического форума. Он выразил мнение, что «надежнее работать» в России, поскольку за рубежом у предпринимателей изымают «законно заработанные средства».

Также президент исключил возможность деприватизации на фоне некоторых случаев национализации активов внутри страны. «То, что прокуратура активно работает по отдельным направлениям, по отдельным компаниям, ну правоохранительные органы имеют право оценивать, что происходит в экономике, в отдельных случаях, но это не связано ни с какими решениями о деприватизации. <...> Кошмарить никого не будут, но все должны соблюдать законы», — подчеркнул он.

Читайте на РБК Pro
Поставят на учет: пять мифов о психиатрии
Красный генерал: как управлять командой, если вы контрол-фрик и параноик
Цены на золото снизились после саммита в Джексон-Хоуле. Что будет дальше
Рост на 21% и более: пять китайских акций с привлекательным апсайдом
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Касым-Жомарт Токаев Казахстан Инвестиции
Материалы по теме
Путин посоветовал бизнесу не наступать дважды на те же грабли
Бизнес
Греф призвал прокуратуру защищать бизнес так же, как государство
Бизнес
Генпрокурор призвал бизнес «посмотреть друг другу в глаза»
Бизнес