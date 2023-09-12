Токаев связал инвестиции в Казахстан с доказательством законности активов

Токаев призвал местных бизнесменов вкладываться в экономику Казахстана — в том числе, чтобы исключить вопросы о законности происхождения их активов. Путин тоже обратился к отечественному бизнесу с призывом работать в своей стране

Касым-Жомарта Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса в резиденции «Акорда» (Астана, Казахстан) (Фото: akorda.kz)

Казахстанским бизнесменам следует вкладываться в развитие Казахстана, капитал должен работать не только на благо собственника, но и страны, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с предпринимателями.

«Покажите, что вы готовы вкладывать средства в развитие страны. Честный и патриотично настроенный бизнес у нас всегда будет в почете и под защитой государства. Скажу откровенно: инвестиции в такие производства будут рассматриваться как серьезная заявка на то, чтобы доказать законность происхождения активов», — сказал Токаев.

Он пояснил, что если средства позволят обеспечить «процветание Казахстана — это хороший довод, чтобы исключить вопросы об источнике происхождения денег». Президент предупредил, что возможность «такого компромисса стремительно сужается».

Инвестирование в экономику страны Токаев назвал одним из обязательств бизнеса наряду с уплатой налогов. Государство, в свою очередь, должно создавать для предпринимательства «самые благоприятные условия», обеспечивать «полную защиту частной собственности» и помогать бизнесменам, отметил он. Они же не должны быть «жалобщиками и просителями», считает Токаев.

С похожими заявлениями к бизнесу 12 сентября обратился и российский президент Владимир Путин в своей речи на пленарном заседании Восточного экономического форума. Он выразил мнение, что «надежнее работать» в России, поскольку за рубежом у предпринимателей изымают «законно заработанные средства».

Также президент исключил возможность деприватизации на фоне некоторых случаев национализации активов внутри страны. «То, что прокуратура активно работает по отдельным направлениям, по отдельным компаниям, ну правоохранительные органы имеют право оценивать, что происходит в экономике, в отдельных случаях, но это не связано ни с какими решениями о деприватизации. <...> Кошмарить никого не будут, но все должны соблюдать законы», — подчеркнул он.